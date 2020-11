Boijmans vreest nieuwe ontslagen als gemeente museum kort

Burgemeester en wethouders komen volgens Boijmans met het voorstel na een advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Die schreef dat het museum een prikkel nodig heeft "om de visie op de rol in de stad te ontwikkelen. In het bijzonder waar het gaat om talentontwikkeling en interconnectiviteit."

De tien banen komen bovenop de 36 'fte's' die in mei al sneuvelden door de coronacrisis. Ongeveer de helft van het voormalige personeel staat daarmee op straat. Ook kan het museum tijdelijke contracten niet verlengen en worden programma's verminderd.

Het museum is momenteel dicht voor een grote renovatie en nieuwbouw. Hiervoor heeft het wel veel steun gehad van de gemeente.

Volgens museumdirecteur Sjarel Ex komt de korting in de begroting door de verbouwing op een ongelukkig moment. "Zo'n tien maanden voor de heropening van het depot kunnen we een dergelijk gat in de begroting niet compenseren." Het museum haalt nu geen geld uit kaartverkoop en overige activiteiten.