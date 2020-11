Danny Koevermans volgt tijdelijk Sander Luiten op als hoofdcoach van PSV Vrouwen

Danny Koevermans gaat aan de slag als hoofdtrainer van PSV Vrouwen. De Schiedamse coach neemt samen met Ovidiu Stinga voorlopig het roer over van de vertrekkende Sander Luiten. Hij verlaat de club per direct vanwege persoonlijke omstandigheden.

Koevermans was onder Luiten al assistent-trainer en schuift nu dus door. De oud-voetballer moet PSV, dat momenteel tweede staat in de Eredivisie Vrouwen, naar de landstitel leiden. Als speler werd hij in 2008 kampioen met de Eindhovenaren.

Voor de oud-Spartaan is dit zijn eerste club als hoofdcoach. Eerder was hij al spitsentrainer bij FC Utrecht en assistent bij Sparta.