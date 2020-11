Vier tieners vast voor neersteken van Belg in Spijkenisse

De politie heeft woensdagmorgen in Spijkenisse vier jongens aangehouden voor de steekpartij op het Salamanderveen vorige maand. De verdachten zijn 14, 15, 16 en 18 jaar en zijn woensdagochtend van hun bed gelicht. Bij de steekpartij in de nacht van 22 en 23 oktober raakte een 25-jarige Belg zwaargewond.

Het slachtoffer ligt nog altijd in zorgwekkende toestand in het Erasmus MC. De man uit Diepenbeek heeft verklaard dat hij een internetdate met een vrouw had. Ter plaatse kwam de vrouw niet opdagen.



De politie houdt er rekening mee dat de man in de val is gelokt om beroofd te worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.