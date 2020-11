Bewoners verbolgen over kap van 80 jaar oude kastanjeboom: 'Het is het juweeltje van de buurt'

Onvrede onder bewoners van de Rockanjestraat in Rotterdam-Charlois. Een kastanjeboom, die er al zo'n tachtig jaar staat, moet wijken voor nieuwbouw. De boom zou ziek zijn en daarom heeft de gemeente Rotterdam een kapvergunning afgegeven. Maar volgens een extern ingehuurde expert is de conditie van de kastanje helemaal niet zo slecht.

Nieuwbouw hangt duidelijk in de lucht, met een hoogwerker in de straat en hekken die om de boom heen geplaatst zijn. En die nieuwbouw op zich is prima, maar dat de decennia oude boom daarvoor moet wijken, dat zien de bewoners niet zitten.

Juweeltje van de straat

"Ik woon hier al mijn hele leven. Het is het gezicht van de straat", zegt de 70-jarige Didi Dardaganidis. Als kind is hij al wel eens door zijn woedende vader uit de kastanje gehaald, toen hij erin was geklommen.

"Die boom heeft best wel impact op de straat. Met die bladeren nu bijvoorbeeld, of als de kastanjes vallen. Maar dat weegt niet op tegen het genot dat je hebt van die boom."

"Het is het juweeltje van de buurt", zegt ook buurtbewoner Marie-José van Acker. "We hebben via via moeten horen dat de boom gekapt moet worden, in verband met uitbreiding van het voormalig schoolgebouw hier."

In het schoolgebouw moeten nieuwe appartementen komen. Het gebouw wordt daarom uitgebreid. "We zijn voor nieuwbouw, maar houd dan wel rekening met de prachtige bomen die er zijn. In deze buurt zijn prachtige oude bomen, op ieder schoolplein stond een mooie kastanjeboom. De meeste hebben het al niet overleefd, maar deze wel."

Matige conditie

De gemeente Rotterdam heeft een kapvergunning afgegeven, onder meer omdat de boom 'een matige aantasting van paardenkastanjeziekte aan stam, stamvoet en gesteltakken heeft'. Volgens de gemeente is de conditie van de boom matig en zal de boom hier niet van herstellen. Ook staat in de vergunning dat het belang van de aanvrager om twaalf woningen te realiseren groter is dan het behoud van de boom.

De bewoners van de Rockanjestraat trekken de 'matige conditie' van de boom ernstig in twijfel en hebben De Bomenridders ingeschakeld, een stichting die strijdt voor het behoud van bomen en ander groen. Die hebben op hun beurt niet alleen hun eigen expert, maar ook een externe partij ingehuurd om de conditie van de boom onder de loep te nemen.

"De boom is absoluut niet ziek", zegt Pim Janse van De Bomenridders. "Hij is wel beschadigd, maar dat is alles en iedereen wat leeft met een dergelijke leeftijd."

Marie-José: "Ik denk echt niet dat die boom ziek is. Ik denk dat het de belangen van de nieuwbouw in de weg staat en dat ze niet om de boom heen hebben gedacht." Ook Didi denkt niet dat de boom zo ziek is, dat-ie weg moet. "Je merkt er niks aan, ook niet met harde wind. Die boom geeft geen krimp."

Bezwaar

De wettelijke termijn om bezwaar te kunnen maken, loopt donderdag af. Of hun bezwaren gegrond worden verklaard, durft Janse niet te zeggen. "We gaan het omzagen verhinderen door bij de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. De boom mag dan niet worden omgezaagd tot dat door de hoogste instantie is beslist. Als de bewoners verder nog actie willen voeren, is dat aan hun."

Marie-José zegt dat zeker te overwegen. "We willen voor deze boom gaan, dus we gaan ons beraden."

De gemeente Rotterdam zegt niet verder op de zaak in te willen gaan.