Spajic: ‘Resultaat van Feyenoord thuis tegen CSKA doet lijken alsof het makkelijk was’

Uroš Spajić was niet op tijd terug uit Servië voor zijn coronatest bij Feyenoord en ontbrak daarom afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard. Tegen CSKA Moskou is hij er donderdag weer bij. De verdediger verwacht een zware wedstrijd.

“Het resultaat van de thuiswedstrijd doet het lijken alsof het gemakkelijk was, maar het was een zware wedstrijd. En dat zal het donderdag ook weer worden,” vertelt Spajić bij de persconferentie in Moskou.

Bekijk hier de persconferentie van Uros Spajic en Dick Advocaat in Rusland. Tekst gaat door onder de video.



Uroš Spajić speelde tot voor kort nog in de Russische competitie bij FK Krasnodar en deed zijn persconferentie ook in het Russisch. “Ik volg mijn oude club nog steeds; Ze spelen nu in de Champions League,” vertelt hij over het team waar ook oud-Feyenoorder Tonny Vilhena speelt. “Het gaat nog niet zo goed, maar ze hebben nog een kans om zich te plaatsen voor de Europa League. Ik hoop dat ze dat lukt.”

Bij Krasnodar heeft hij nog een doorlopend contract en in de Russische media dook het gerucht op dat hij na dit seizoen sowieso terugkeert in Rusland. Spajić weet daar niets van. “We zien wat er in de zomer gebeurt. Ik ben nu bij Feyenoord en wil hier beter worden.”

Feyenoord speelt voor het eerst weer eens een wedstrijd met behoorlijk wat publiek in het stadion. In Kroatië bij Dinamo Zagreb zaten er een paar honderd; nu gaat het om duizenden fans. Spajić is er wel positief over. “Voetbal draait om de fans en de sfeer rondom de wedstrijden. Ik vind het dus positief dat er publiek is donderdag en ik hoop dat dit snel weer overal het geval is. Voetbal zonder publiek is niks.”