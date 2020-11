Dick Advocaat is terug in Rusland: 'Fantastische tijd gehad'

Dick Advocaat is terug in Rusland; het land waar hij grote successen vierde en nog altijd op handen wordt gedragen. Dat bleek tijdens de persconferentie in het stadion van CSKA Moskou, waar hij donderdag als trainer van Feyenoord de tegenstander is.

"Als Russische journalisten bellen, dan neem ik ze niet meer op," grapte Advocaat nog daags voor vertrek naar Rusland. Waar veel Nederlanders kiezen voor een negatieve benadering van Rusland - "Het is er rond het vriespunt en het gaat sneeuwen" - vindt Advocaat die omstandigheden juist prachtig. "Dat is toch juist mooi! Het is een enorm groot en prachtig land."

Hij beantwoordt hun telefoontjes dan wel niet meer, maar tijdens de persconferentie ging Advocaat wel netjes in op alle vragen van de Russische pers. “Het is altijd mooi om terug te zijn. Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Eerst met Zenit en daarna met het nationale team. Daarnaast heb ik hier ook met AZ tegen Anzhi gespeeld. Een sneeuwwedstrijd. Ik vind het romantisch als de sneeuw valt. Helaas heb ik nu nog geen sneeuw gezien.”

Bekijk hier de persconferentie van Uros Spajic en Dick Advocaat in Rusland. Tekst gaat door onder de video.



Advocaat: succesvol met Zenit en de nationale ploeg van Rusland

Na het WK van 2006, waar Advocaat de trainer van Zuid-Korea was, vertrok hij naar Zenit Sint-Petersburg. Het werd een enorm succesvolle periode in zijn carrière. Hij werd in november 2007 kampioen van Rusland en op 14 mei 2008 won hij de finale van de UEFA Cup door met 2-0 zijn oude club Rangers te verslaan.

Zenit was pas de tweede Russische club na het uiteenvallen van de Sovjet Unie die een Europese prijs won. CSKA Moskou deed het eerder in 2005. Het was een prestatie die op waarde werd geschat. Advocaat werd benoemd tot ereburger van Sint-Petersburg en was de eerste buitenlander sinds 1866 die deze eer ten deel viel. Ook werd hij ontvangen door Vladimir Poetin - toen ook al de president van Rusland.

Aan Advocaat werd gevraagd of die gloriedagen van het Russische voetbal ooit weer terug kunnen keren, want momenteel staat veel clubs in de Europese competitie er niet goed voor. “Tot nu toe doen de Russische clubs het niet goed in Europa. Zeker vergeleken met de winst van CSKA en Zenit enkele jaren geleden. Toen waren er een paar zéér goede spelers bij de Russische clubs. Nu zitten er meer Russen in de team. Dat is goed voor het Russische voetbal, maar destijds was er een betere mix en was het niveau hoger. Maar nu willen ze jonge, aanstormende talenten doorontwikkelen. En dat is ook een strategie om weer tot nieuwe successen te komen.”

Nadat Advocaat ook nog de Europese Supercup won ten koste van Manchester United werden de resultaten uiteindelijk minder. Een jaar later werd Advocaat ontslagen. Maar het vertrek uit Rusland was van korte duur.

Het nationale team van Rusland had zich niet geplaatst voor het WK van 2010 en zocht een nieuwe bondscoach. Dick Advocaat had daar wel zin in en loodste het land op overtuigende wijze naar het EK van 2012. Rusland werd eerste in een kwalificatiegroep met Ierland, Armenië, Slowakije, Macedonië en Andorra.

Op het EK in Polen en Oekraïne waren de Russen ingedeeld in een groep met gastland Polen, Tsjechië en Griekenland. De eerste wedstrijd tegen de Tsjechen was indrukwekkend, met een 4-1 overwinning. Na een puntendeling tegen Polen (1-1) was een nieuw gelijkspel tegen Griekenland voldoende. Maar door een 1-0 nederlaag eindigde het EK voor Advocaat al in de groepsfase.

Respect voor Advocaat

Ondanks dat hebben de Russen nog steeds enorm veel respect voor Advocaat. Al zal dat niet tellen als de elf spelers van CSKA Moskou donderdagavond aftrappen tegen Feyenoord. Zij hebben een overwinning nodig om in de race te blijven. Voor Feyenoord zou een overwinning er voor zorgen dat de eerste overwintering in Europa sinds het seizoen 2014/2015 heel dichtbij is.

Advocaat zelf laat op de persconferentie weten alleen maar te genieten van dit soort affiches, met de belangen zo groot mogelijk. “Ik was al heel erg blij met de loting, wetende dat ik tegen CSKA zou spelen. Dat gaf een goed gevoel. Met Zenit had ik het altijd moeilijk tegen deze club. Ze hebben goede spelers, dus ik was blij verrast dat we in Rotterdam konden winnen.”