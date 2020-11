Oudejaarsloterij zoekt winnaars van anderhalve auto

De Staatsloterij zoekt in de regio Rijnmond nog twee winnaars die met Oud en Nieuw in de prijzen zijn gevallen. Ze hebben nog vijf weken om hun lot te verzilveren.

Het gaat om de winnaars van een Mini Cooper en een halve Mini Cooper. De loten waarop de autoprijzen vielen, zijn verkocht bij de Primera in het Stadshart in Spijkenisse en bij de Albert Heijn aan de Struytse Hoek in Hellevoetsluis.

Op 31 december om 23:59 uur vervallen de loten en kunnen de winnaars naar hun prijs fluiten.

Het komt elk jaar voor dat spelers hun lot niet verzilveren, zegt de Staatsloterij. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Om een prijs op te halen, moet de winnaar zich met het lot melden bij het verkooppunt.