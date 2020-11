Bewoners woonwagenkamp Spijkenisse boos op gemeente en beheerder: 'We worden genaaid!'

In een stuk aan de gemeenteraad schrijft het college dat naar aanleiding van klachten van de bewoners een dossier over het handelen van beheerder Stavero is gemaakt. Ook schrijven burgemeester en wethouders dat de gemeente in conflict is gekomen met de beheerder over hoe om te gaan met vrije standplaatsen. Ook wil Stavero, in tegenstelling tot wat zou zijn afgesproken, niet een soort van woningcorporatie worden.

Het college wil een oplossing voor de problemen, die geld gaan kosten. Vier jaar geleden betaalde Nissewaard 800 duizend euro aan Stavero voor het overnemen van het beheer.

De bewoners van Groenoord snappen niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens hen is er de afgelopen jaren niet of nauwelijks onderhoud gepleegd en wordt er niet gecommuniceerd met bewoners. Ook heeft de beheerder onrechtmatig twee standplaatsen verkocht. Een aantal boze kampbewoners heeft nu uit protest één van die plaatsen bezet. Ze willen dat de gemeente Nissewaard de samenwerking met de beheerder stopt.

Op vak nummer 143, dat al jaren leeg staat, hebben Wesley Massing en zijn neven een caravan neergezet. Ze warmen zich aan een kampvuur en hebben een krat pils meegenomen. "We zijn gewoon genaaid", zegt Wesley, die twee jaar geleden plaatsen opeiste.

"Deze standplaats zou vanaf 1 november van mijn neef Henry zijn. Hij stond als eerste op de wachtlijst. Maar toen kwamen we er achter dat het vak stiekem aan een ander is verkocht voor 34 duizend euro. Aan iemand die daar niet eens recht op heeft en helemaal niet zo'n achtergrond heeft".

"Hoe kan het dat je al 22 jaar op een vak zit te wachten en dat dan iemand even komt aanwaaien, een strontboer, een burger, en die legt 34 duizend euro neer en krijgt het gewoon? Hoe kan dat? Dus wij zijn het zat en hebben het vak in beslag genomen. En alle papieren zijn naar de rechter gestuurd."

Misstanden

De bewoners vermoeden dat het de beheerder om het geld is gegaan. Al jaren beklagen ze zich bij de gemeente over allerlei misstanden op het kamp. In 2016 deed de gemeente het woonwagenkamp over naar stichting Stavero uit Apeldoorn, die al eerder het beheer deed. De stichting kreeg 800 duizend euro voor beheer en onderhoud van het terrein.

Volgens de bewoners is het terrein sindsdien amper onderhouden. "Kijk daar, dat kleine speeltuintje voor onze kinderen," zegt Wesley, terwijl hij wijst naar een paar wipkippen en een glijbaantje. "Het is allemaal afgedankte, oude troep uit andere wijken. Dat krijgen wij dan".

Lepralijders

Volgens Wesley is er van alles mis met de beherende stichting en haar directeur. "Die 800 duizend euro voor het onderhoud van het kamp is door de directeur van de stichting doorgesluisd naar vijf aparte bv'tjes. Die zijn alle vijf geklapt en dat weet de gemeente. Daar horen ze vraagtekens bij te hebben. Nu komen wij eindelijk met bewijzen en kan de gemeente niet anders dan ons gelijk geven".

Ook bewoner Willem Clemens is niet te spreken over de beheerder. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat het een oplichter is, maar niemand van de gemeente wilde naar ons luisteren. Dat is altijd al zo geweest, niemand neemt ons serieus. Woonwagenbewoners zijn gewoon de lepralijders van Nederland. We weten niet beter meer."

Uitsterfbeleid

Sinds 2018 moeten gemeenten meer ruimte bieden aan woonwagenbewoners. Die moeten binnen een redelijke termijn kans maken op een plek om te wonen; het 'uitsterfbeleid' dat gemeenten jarenlang hebben gevoerd, mag sindsdien niet meer. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman bepaalden dat het uitsterfbeleid in strijd is met de wet en dat de culturele identiteit van woonwagenbewoners in Nederland te weinig wordt erkend.

Gemeente

Nissewaard is ook van plan om een aantal nieuwe plaatsen te realiseren. Dat moet gebeuren op Groenoord en op het kampje aan de Clara Visserstraat. "En", zegt wethouder Jan Willem Mijnans, "we willen dat Stavero de vorm van een corporatie aanneemt. Dan worden de verhoudingen transparant en kan iedereen volgens een procedure aanspraak maken op een vrije plek. Gebeurt dat niet, dan moet er een oplossing komen."

De stichting Stavero uit Apeldoorn schrijft in gesprek te zijn met de gemeente Nissewaard. Zo lang die gesprekken lopen onthoudt de stichting zich van een reactie.