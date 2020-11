Rotterdamse wethouder Kathmann achtste op verkiezingslijst PvdA

Lodewijk Asscher staat op de eerste plaats, daarna volgen Kamervoorzitter Khadija Arib en Lilianne Ploumen.



De verkiezingslijst wordt in januari op het partijcongres voorgelegd aan de leden. Die mogen er dan over stemmen. De PvdA staat in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van een aantal opiniepeilingen, op twaalf à zestien zetels.