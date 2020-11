Koeien en herders van Aelbert Cuyp na twee eeuwen weer helemaal fris en fruitig

"Dat schilderij doe je niet met een doekje en wat Jif", lacht Cuyp-kenner Frits Duparc. Hij zorgde ervoor dat het werk terugkeerde naar de geboorteplaats van de maker: Dordrecht. Wel met de afspraak dat het museum het werk zou restaureren. En na ruim een half jaar werk is die klus nu geklaard.

"Dit is Cuyp op z'n best", zegt Duparc verrukt als het doek van het schilderij glijdt. "Die lucht, dat hele nat in nat, dat is zo Cuyp, zo mooi." Kippenvel heeft hij nog net niet. "Maar dit is wel een heel bijzonder moment."

Donker en bruin

Ruim een half jaar lang werkte restaurator Lidwien Speleers minutieus aan het werk. Het resultaat mag er zijn. De grauwige bedompte lucht boven de herders en hun koeien vlamt weer alsof hij zojuist uit de penseel van Dordtenaar Aelbert Cuyp kwam. Details zoals de subtiele rietstengel voor de witte os komen veel sterker naar voren.

Ook conservator Sander Paarlberg kan zijn geluk ook niet op. "Het was allemaal een beetje donker en bruin geworden." Die kleuren zijn nu weer warm en levendig. "Vernis wordt nu eenmaal bruin en gelig na verloop van tijd." Hij prijst het resultaat.

Achterstallig onderhoud

Via Frits Duparc kan het Dordrechts Museum het stuk van rond 1650 lange tijd lenen van de Engelse adellijke achtste Earl of Harrowby. "De Engelsen waren destijds weg van Cuyp en kochten alles wat er te koop was. Goedkoop was het niet. Dit schilderij kostte omgerekend vier koeien."

Eenmaal aan de andere kant van het kanaal stond er vaak een 'zwaar leven' te wachten. "In de Engelse landhuizen hangt nog altijd de prachtigste kunst. Maar daar blijft het vaak bij. Je kunt zeggen dat het onderhoud wel wat te wensen overlaat."

De klus is geklaard. Voor Paarlberg en het Dordrecht museum moet het een fijne gedachte zijn dat dat ruim voor aanvang van de grote Cuyp-overzichtstentoonstelling 'In het licht van Cuyp' is. Die is te zien vanaf 3 oktober 2021.