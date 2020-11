Stille tocht voor 14-jarige scholiere Maryana: 'Het pesten moet stoppen'

De 14-jarige Maryana uit Boven-Hardinxveld werd zo erg gepest dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Vrijdag is in haar woonplaats een stille tocht voor haar met vrienden, klasgenoten en familie. Met ruimte voor toeschouwers langs de kant van de weg met kaarsen. "We willen pesten onder de aandacht brengen."