Comenius Lyceum blust coronabrandhaard terwijl de school open blijft

Standaard staat de rector van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel 's ochtends voor de deur. Het is een goed gebruik op de middelbare school om de leerlingen welkom te heten. In coronatijd dient het ook ter controle. Of ze allemaal een mondkapje bij zich hebben en zodra ze de school binnenstappen, die ook opzetten.

Deze week is de school verrast door een hoog aantal besmettingen onder de leerlingen. Het betekent alle hens aan dek vanwege de onverwachte coronapiek.

"Goedemorgen dames. Goed je mondkapje op!" Het klinkt allemaal vrolijk en losjes als de leerlingen binnendruppelen voor een toets maar het mondkapje is op het Comenius nu overal verplicht behalve in de klas tijdens de les.

"Het is voor de veiligheid van de leerlingen, hun familie en de docenten", zegt rector Pascal Scholtius. Hebben de leerlingen geen mondkapje bij zich, dan is het rechtsomkeert naar huis om er eentje te halen. "Gaat er eentje tijdens de dag kapot of valt die op de grond dan krijgen ze van school een nieuwe. Maar het begint met zelf een mondkapje meenemen", zegt de rector.

Daarna is het handen desinfecteren en richting de klas. Sinds de uitbraak van de coronapandemie, acht maanden geleden, krijgen de leerlingen bijna elke maand wel te maken met een nieuwe maatregel en de rector is trots dat zijn leerlingen het allemaal nog slikken. Hij staat er liever als coach dan politieagent. "Ik ben enorm trots op ze hoe veerkrachtig ze zijn."

Maar nu moet hij wel extra alert zijn want zijn school is deze week overvallen door een corona-uitbraak. "Dit weekend hadden we helaas bijna dertig besmettingen, terwijl we normaal drie besmettingen per week hebben. Dus daar waren we ongerust over."

De alarmbellen gingen af en ze de school heeft direct de GGD ingeschakeld. Uit het contactonderzoek dat de GGD in gang heeft gezet, blijkt dat de besmettingen veelal van buitenaf de school zijn binnengekomen en zich daarna onder de leerlingen zich hebben verspreid.

Mondkapjesplicht voor leerlingen op het Comenius Lyceum

Een tiener tussen de 12 en 18 jaar heeft veel contacten. Op school en buiten school. Via sportverenigingen, door een bijbaantje, tijdens verjaardagen of door het maken van een TikTok-filmpje. Het virus kunnen ze ook oplopen via hun ouders. "Die contacten gebeuren vaak onbewust, maar als er een paar leerlingen met lichte klachten naar school komen, dan kan de verspreiding heel snel gaan", vertelt de rector.

Docent Aardrijkskunde heeft een lief waarschuwingsbord voor haar klas gezet

Niet opvallend veel besmettingen op scholen

Begin deze maand was de regio Rotterdam een brandhaard en nu drie weken later ligt het aantal besmettingen een stuk lager. Maar nog niet laag genoeg voor versoepelingen. Een afname van het aantal besmettingen laat zich nog niet op alle middelbare scholen zien.

De GGD maakt zich geen grote zorgen. "We zien dat leerlingen besmet raken met het coronavirus en op zich is dat niet raar gezien de besmettingen in de stad. We zien ook een verspreiding van het virus op school. Maar het is niet opvallend veel en we zien niet een stijgende lijn", vertelt Annemieke de Raad. Zij is arts infectieziektebestrijding bij de GGD.

De GGD adviseert scholen wat te doen bij een coronapiek, en doet bron- en contactonderzoek onder de leerlingen. Op het Comenius zijn daardoor nog eens bijna dertig leerlingen uit voorzorg in quarantaine gegaan. Zij kunnen weer naar school als ze een coronatest hebben gehad en een negatieve uitslag. Als ze ziek blijken te zijn, dan kunnen leerlingen zeven dagen na de eerste klachtgen weer naar school.

De toetsweek is een geluk bij een ongeluk

Voor het Comenius zat de schrik er wel even in. Een geluk bij een ongeluk is dat het deze week toetsweek is. Zo kan de coronapiek weer snel in de kiem gesmoord worden. De rector heeft ouders een brief gestuurd om de activiteiten van hun kinderen de komende twee weken te minimaliseren. "Even geen verjaardagen vieren, even niet gezellig bij elkaar hangen, en niet samen sporten. In een toetsweek kan het ook geen kwaad om leren voorrang te geven boven sporten", zegt de rector Scholtius.

Hem is er alles aan gelegen om de school open te houden. De gedwongen schoolsluiting tijdens de lockdown in het voorjaar heeft de leerlingen geen goed gedaan. "Als we kinderen naar huis sturen, ontstaan er achterstanden en dat willen we niet. De leerlingen willen zelf ook niet thuiszitten. De gezelligheid is er al voor een groot deel vanaf en het is wel hun jeugd", benadrukt de rector. Hij kijkt uit naar het coronavaccin om op school weer leuke dingen te kunnen gaan organiseren.

De 17-jarige Kerem neemt zijn toets door met mondkapje op

De leerlingen op het Comenius krijgen heel wat voor hun kiezen en moeten zich van alles ontzeggen. De coronapiek is wel een waarschuwing. "In mijn klas heb ik vier leerlingen die besmet zijn. Dat is te toevallig", zegt Kerem. Hij is voorzichtig, houdt afstand en ontmoet weinig vrienden. "Je hebt al niet veel te doen en op school denk je: laat ik even met vriendinnen wat gaan doen", vertelt Naomi over het gevaar te gauw te dicht op elkaar zitten."

"Nu even maar niet", zegt ze met een zucht er achteraan.

Alle leerjaren één dag in de week online

Andere scholen in de regio, zoals het Montfort College in Rotterdam-Zuid, hebben besloten om alle leerjaren - behalve de eindexamenklassen - één dag in de week naar huis te sturen en online les te geven. Daarmee is er meer rust op school en hebben docenten meer speelruimte om in te vallen voor collega's die in quarantaine moeten. Na de herfstvakantie hebben ze op het Montfort met nog een enkele besmetting te maken gehad.

Binnenkort beslist het kabinet of een langere kerstvakantie kan helpen de verspreiding van het virus kan remmen.