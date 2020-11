Sportjournalist Sjoerd Mossou: 'Diego Maradona liet teams zo ongelooflijk veel beter voetballen'

"Maradona is een voetballer geweest die de wereld tot dan toe nog niet gezien had", zegt Sjoerd Mossou, sportjournalist van het AD, over de legende die woensdag overleed. "Dat komt omdat hij als enige in de geschiedenis zo'n grote impact heeft gehad op één elftal. Dat heeft hij zowel bij Argentinië als bij Napoli gedaan. De Argentijnen hadden in 1986 een redelijk elftal, maar Maradona loodste zijn land ongeveer in z'n eentje naar de wereldtitel."

"Hetzelfde heeft hij bij Napoli gedaan. Toen hij in de jaren '80 in Italië aankwam, was die club een soort FC Groningen. Ze wonnen nooit iets en eindigden altijd in het midden van de Serie A. Ook die club heeft hij twee keer landskampioen gemaakt. Alle andere wereldsterren waren over het algemeen onderdeel van een supergoed team, maar Maradona maakte teams eigenhandig zo ongelooflijk veel beter."

Pluisje

De Argentijn van 1.65 meter - bijnaam: Pluisje - werd begin november opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van uitdrogings- en bloedarmoedeverschijnselen. Nader onderzoek wees uit dat hij een bloedprop tussen zijn schedel en hersenen had.

Maradona werd uiteindelijk na een geslaagde hersenoperatie ontslagen uit het ziekenhuis en herstelde thuis. Daar kreeg hij woensdag vermoedelijk een hartstilstand en overleed.

Donkere kant

Naast zijn glanzende voetbalcarrière heeft de oud-voetballer van Boca Juniors, Napoli en FC Barcelona veel schaduwkanten gekend. "Hij werd door iedereen om hem heen zo ongelooflijk aanbeden dat het bijna op het hysterische af was", zegt Mossou. "Daar is hij uiteindelijk ook aan ten onder gegaan. Hij heeft zware verslavingen gekend. Dat begon met cocaïne en later in zijn carrière kwam er alcohol bij. Hij is eigenlijk al meerdere keren aan de dood ontsnapt. Zijn hersenoperatie leek eerder deze week goed af te lopen, al was dat een wonder op zich. Maar het bleek toch één horde te ver."