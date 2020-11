Rijnmond Expert: 'Nadenken over je uitvaart is niet leuk, maar wel nuttig'

Nadenken over je uitvaart. Niet bepaald een bezigheid waar je vrolijk van wordt. Toch is het goed om dat wel te doen, net als eventueel een uitvaartverzekering af te sluiten. Dat zegt Karin Radstaak van het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting.

Is een uitvaartverzekering een must of kun je beter sparen voor je uitvaart? "Natuurlijk kun je sparen en als je die mogelijkheid hebt, dan moet je dat ook doen. Maar de meeste mensen zijn niet goed in sparen", zegt Radstaak.

Volgens haar kun je een uitvaart zo duur maken als je wilt. "Je kunt online uitrekenen hoeveel je ongeveer nodig hebt. Het grootste prijsverschil zit hem vaak in de keuze of je begraven of gecremeerd wilt worden. Begraven is aanzienlijk duurder. Daarnaast kun je van alles bedenken wat de prijs kan opdrijven. Bijvoorbeeld: hoeveel volgauto's heb je nodig? Hoeveel bloemstukken? Wat voor kist?"

Gemiddeld kost een uitvaart zo'n 7500 euro. Een verzekering dekt niet altijd alles. "Ook hier geldt dat je de kleine lettertjes goed moet lezen. Als je je nu voor 5000 verzekerd hebt, kan het zijn alles duurder is geworden tegen de tijd dat je sterft. Laat je daarom eerst goed informeren."

De premie van een uitvaartverzekering varieert tussen 10 en 20 euro per maand. "Het bedrag hangt van je leeftijd af", legt Radstaak uit. "Hoe later je begint hoe meer je moet betalen. Je kunt ook je overlijdensrisico gebruiken om de uitvaart te betalen. Dat sluit je af bij hypotheek, maar je kunt hem ook zonder hypotheek afsluiten."

Verder is het volgens haar goed om op tijd te beginnen en nadenken wat je wilt en hoe je het wilt. "Ga je sparen of sluit je toch een verzekering af? Voordeel van zo'n verzekering is dat je zeker weet dat je hem gaat gebruiken. Bij een inboedelverzekering is dat niet altijd zo."