Boom komt 'gewoon' voor Dordtse oprit

De gemeente Dordrecht gaat 'gewoon' een boom plaatsen voor de oprit van een woning aan de Hazelaarlaan in Dordrecht. Volgens wethouder Piet Sleeking doet de gemeente niets verkeerd en wordt de boom geplaatst aan de hand van een tekening, die in augustus aan alle bewoners in de straat gestuurd werd.

De bewoners van het pand, waar de gemeente ook al blunderde door een rioolgemaal en schakelkast in de voortuin te bouwen, zijn boos en teleurgesteld. "Dit kan niet waar zijn. Er wordt gewoon gezegd dat het onze eigen schuld is", zegt de bewoonster. Ze toont een tekening van de straat, waarin de boom juist voor haar huis is ingetekend.

Omdat abusievelijk het rioolgemaal voor haar huis is aangelegd, kan de boom niet op die plek worden geplaatst. Mede daarom werd in augustus een nieuwe tekening gemaakt met bomen en lantaarnpalen op andere plekken. Diverse bewoners deden toen verzoeken om de straat zo in te richten, dat ze op hun oprit twee auto's naast elkaar kunnen parkeren.

"Maar ik heb die nieuwe tekening nooit gezien en wist helemaal niet dat dit speelde", zegt de bewoonster. Toen straatmakers eind vorige week een border aanlegden voor haar oprit en zij hoorde dat daar een boom in komt, heeft ze bij de aannemer gevraagd of er een andere oplossing mogelijk was. Die verwees haar naar de gemeente.

Op vragen vanuit de gemeenteraad over de kwestie zegt wethouder Sleeking dat er met meerdere bewoners over "maatwerkoplossingen" gesproken was, "maar communicatie met de bewoners van dit huis is lastig". Hij refereert daarbij aan het conflict over de rioolkast, die nog altijd niet verwijderd is, ondanks gemeentelijke beloftes.

Sleeking herhaalde weer dat de bewoners een juridische procedure tegen de gemeente voeren. "Pure onzin", zegt de bewoonster "Ik heb van de gemeente de vraag gekregen of ik een jurist in de arm kan nemen. Voor eigen rekening. Het enige dat ik gestuurd heb is een aangetekende brief over die boom."

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat de oprit van de bewuste woning gewoon gebruikt kan blijven worden, omdat er voldoende ruimte overblijft naast de boom. De verwachting is dat die nog deze week geplaatst wordt.