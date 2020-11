Twee tips over liquidatie Johnny Henriques in Dordrecht

Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn bij de politie twee tips binnengekomen over de liquidatie van Dordtenaar Johnny Henriques. Hij werd in mei van dichtbij doodgeschoten bij zijn huis op de Jacob van Heemskerkcstraat.

In het tv-programma zijn dinsdag beelden getoond van de mogelijke dader. Ook werd de vermoedelijke vluchtroute in beeld gebracht. De schutter is mogelijk gevlucht op een fiets, die klaarstond in de Kotterstraat.

Justitie heeft een bedrag van 15 duizend uitgeloofd voor de gouden tip die naar de schutter leidt.