Zwaargewonde bij grote brand in flat aan Sint Helenabaai in Capelle, hond dood

In een flatgebouw aan de Sint Helenabaai in Capelle aan den IJssel heeft woensdagavond een felle brand gewoed. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt.

Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen hebben ter plekke hulp gekregen. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd. De brandweer heeft nog geprobeerd om het dier te reanimeren, maar dat lukte niet.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond 22:00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Een woning op de eerste verdieping is vermoedelijk helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Slecht ter been

In het complex is een aantal appartementen voor senioren gevestigd. Van een vleugel in de flat zijn vier verdiepingen ontruimd. Volgens de brandweer kunnen bewoners worden opgevangen in een ander deel van het gebouw.

Vanwege de bewoners, van wie sommigen slecht ter been en bedlegerig zijn, is extra materieel opgeroepen. Assistentie voor de brandweer is onder meer uit Barendrecht gekomen.