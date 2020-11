'Rotterdam en Suriname moeten de banden weer aanhalen'

Regiogenoten die hun roots in Suriname hebben, vieren woensdag dat het land op 25 november 1975 onafhankelijk werd. "De samenwerking tussen Nederland en Suriname was altijd erg goed, maar is gestaakt tijdens de regering van Bouterse", zegt Balwantsingh.

Nu Suriname een nieuwe president heeft en Desi Bouterse van het toneel verdwenen is, kunnen de banden weer worden aangehaald. De PvdA-politicus heeft de Rotterdamse raad gevraagd om de samenwerking met Paramaribo weer op te pakken.

Balwantsingh is een paar maanden voor de onafhankelijkheid geboren. "Ik weet uit de verhalen van mijn ouders dat dat groots werd gevierd. Mijn ouders kijken er altijd met veel nostalgie op terug en zien het als een mooi moment in de geschiedenis van hun land."

Toch kende Suriname na de onafhankelijkheid veel tegenslagen, zegt Balwantsingh. "Economie en politiek gingen daarna niet echt goed, maar sinds kort waait er een frisse wind. Er zijn ook weer betrekkingen mogelijk met de nieuwe president."

Volgens de raadslid biedt het aanhalen van de banden veel kansen aan zowel Rotterdam als Suriname. "Ik denk niet aan ontwikkelingshulp", legt hij uit. "Ze redden het prima zonder Nederland. Suriname ligt heel gunstig, op het puntje van Zuid-Amerika. Ze hebben een haven, maar missen de ervaring om er een diepzeehaven van te maken. Daar zou Rotterdam een rol in kunnen spelen."

"Daarnaast", vervolgt hij, "heeft Suriname een mooi klimaat. We zouden bijvoorbeeld ouderenzorg daarheen kunnen verplaatsen. Laat onze ouderen uit Nederland een paar maanden in Suriname doorbrengen en genieten van het mooie weer. Dat levert daar werkgelegenheid op. Tegelijkertijd ontlasten we de zorg in Nederland."

Wat de plannen gaan opleveren moet de toekomst uitwijzen. Vandaag staat een ander plan op de agenda: Onafhankelijkheidsdag vieren. "Normaal wordt dat uitbundig en met veel mensen gevierd. Deze keer doen we het via een livestream op mijn Facebookpagina. Er staan optredens van allerlei artiesten op het programma en er zijn gasten uitgenodigd die gaan praten over 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname."