Testen op corona zonder aanmelding: pilot met 'laagdrempelige' bussen in Delfshaven

Je laten testen op corona zonder aanmelding vooraf. In Rotterdam-Delfshaven is het sinds dinsdagochtend mogelijk bij twee zogeheten coronatestbussen. Ze staan de komende twee weken op het Visserijplein en zijn bedoeld als pilot vanuit de GGD en het Erasmus MC.

De testbussen dienen meerdere doelen. "Uit onze eigen onderzoeken blijkt dat inwoners uit bepaalde wijken ondervertegenwoordigd zijn in de teststraten", legt Roel Ensing van de GGD uit. "Zodoende merk je dan hotspots op en daar is deze er eentje van. Daarom gaan we hier nu twee weken laagdrempelig testen."

Barrières

De bussen zijn dus vooral bedoeld voor de wijkbewoners. "Al gaan we natuurlijk niemand weigeren", verklaart Ensing. Wijkbewoners vormen deze woensdagmiddag een kleine rij. Met hun identiteitsbewijs in de hand kunnen ze naar binnen voor de test. Na afloop mogen de geteste buurtbewoners ook nog een vragenlijst invullen.

Met de vragenlijst hopen de GGD en het Erasmus MC ook tot andere inzichten te komen over het gemak om getest te worden. "Er zijn namelijk voor veel mensen de nodige barrières", legt Ineke Palm van de gebiedscommissie Delfshaven uit.

"Mensen spreken de taal niet goed genoeg, hebben geen vervoer om naar een teststraat te komen of kunnen simpelweg niet een dag thuis gaan werken. Daarom ben ik, en samen met mij heel wat wijkbewoners, erg blij dat deze bus nu hier komt te staan."

Primair gaat het natuurlijk nog steeds ook om het identificeren van positieve gevallen. "Iedereen kan zich ook laten testen, of je nu klachten hebt of niet", voegt viroloog Richard Molenkamp van het Erasmus MC toe. "Op die manier kunnen we bijvoorbeeld ook onderzoeken in hoeverre we positieve gevallen tegenkomen onder mensen die geen klachten vertonen."

'Virus gaat hier rond'

De bussen zijn belangrijk, want ook Delfshaven is nog lang niet van corona af. "Uit onze testen in het rioolwater blijkt nog steeds dat het virus hier rond gaat", vervolgt Molenkamp. "We willen zien of we op deze manier toch de mensen kunnen bereiken die anders niet naar de teststraten komen. Op die manier kunnen we ook beter ontdekken wat hier precies aan de hand is."

"Ik kreeg zelf vanochtend wat klachten en stapte hier maar meteen naar binnen", zegt een wijkbewoonster, die snapt dat het ook voor buurtbewoners die de taal minder machtig zijn een drempel kan wegnemen. "Ik ben ook eerder getest en toen regelde ik het online via het RIVM. Dan moet je best wat handelingen verrichten. Dat kan best lastig zijn voor sommige mensen."

De testbussen staan tot en met 6 december op het Visserijplein in Rotterdam-Delfshaven. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC bepalen of deze pilot wordt voortgezet in andere 'risicowijken'.