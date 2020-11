'Jongens, ik heb een boorsessie hier', studenten horendol van renovatie in hun flat

Stadswonen is begonnen met de renovatie van een studentenflat aan het Jacob van Campenplein in Rotterdam. Door de herrie kunnen de bewoners nu niet rustig studeren thuis. Een probleem. Want vanwege de coronacrisis zijn er weinig andere plekken waar ze heen kunnen om in de boeken te duiken. De studenten zitten dan ook met de handen in het haar.

Het werk staat gepland tot maart 2021. "Ze zijn alle keukens en badkamers aan het vervangen. Daar ben ik in eerste instantie heel blij mee, maar er waren drie jaar geleden al heel veel klachten dat dit echt nodig was. En nu tijdens coronacrisis leveren de werkzaamheden veel overlast op", zegt bewoner Ard Trouwhorst, die met vijf huisgenoten woont.

'Leef er maar mee'

Hij vervolgt: "Als ze pro-actief bezig waren geweest de afgelopen jaren dan was deze verbouwing allang klaar geweest. En dan had je ook speling gehad om eventueel uit te stellen."

In een gesprek met de beheerder van de flat hebben Trouwhorst en zijn huisgenoten aangeven dat de verbouwing vanwege het vele thuiszitten door corona nu niet goed uitkomt. "Maar hij zegt: 'Leef er maar mee, met het geluid. Dat hoort erbij en dat is aangekondigd.'"

'Je weet niet waar je aan toe bent'

Younes Abdelkarim is één van de huisgenoten en ook hij trekt de herrie slecht. Hij vertelt dat de werkzaamheden heel onregelmatig plaatsvinden, waardoor ze geen idee hebben wanneer er een rustig moment is waarop ze kunnen studeren of telefonische meetings kunnen doen.

"Het kan beginnen om 10:00 uur in de ochtend. Maar je weet nooit waar je aan toe bent. Dus je kan nooit van tevoren zeggen van jongens dan heb ik een boorsessie hier. Je kan er dus niet echt omheen werken. Als je in een meeting zit kun je zelf niets toevoegen en heel vaak kun je de mensen niet horen. Dat maakt het heel lastig. Als je moet studeren wil je het liefste in een stille ruimte zitten."

In Delft kan het wel...

Op internet hebben de heren een filmpje gevonden over een soortgelijke verbouwing in een studentenflat in Delft, waar ze volgens hen beter met de situatie omgaan.

"Daar hadden van tevoren al heel veel faciliteiten geregeld voor de bewoners, zoals stilteruimtes. Toen de pandemie begon hebben ze de werkzaamheden in het begin stilgelegd om de balans op te maken. En vervolgens zijn ze doorgegaan met de verbouwing, maar hebben ze de studenten andere woonruimte aangeboden", zegt Trouwhorst.

Hij heeft het gevoel dat de bewoners van de flat niet gehoord worden door Stadswonen. "In Delft wordt wel in gesprek gegaan met bewoners. En bij ons niet. Dus ja, er zijn voorbeelden dat het wel goed kan", benadrukt hij.

Stadswonen laat in een schriftelijke reactie weten het vervelend te vinden om te horen dat de bewoners zoveel overlast ervaren door de verbouwing. Ook geeft de corporatie aan dat de werkzaamheden en de te verwachten overlast in goed overleg zijn besproken met de wooncommissie van deze flat.

"We begrijpen dat de geluidsoverlast impact heeft op het wonen en werken in het gebouw, zeker als je in alle rust wil studeren. We zien ook dat er in deze coronatijd minder uitwijkmogelijkheden zijn. Uiteraard willen we samen met bewoners op zoek gaan naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke ruimtes waar studieplekken ingericht kunnen worden."