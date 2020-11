Wie wordt de beste politicus van Rotterdam in 2020?

De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Lokaal, centrum voor democratie en het Periklesinstituut, dat politici en bestuurders coacht. In de jury zitten politiek journalisten. Bij het nomineren van de politici wordt gekeken naar onder meer de zichtbaarheid en invloed van de raadsleden.

Elene Walgenbach

Elene Walgenbach is raadslid van D66 en wordt door de jury omschreven als 'voorvechter van het nachtleven, studenten en kunst en cultuur'. In deze coronacrisis was de missie van het jongste raadslid van de stad dit jaar relevanter dan ooit, zo vindt de jury.

"Ze regelde vouchers waarmee ondernemers hun terrassen konden uitbreiden en zo toch omzet konden behalen, zorgde dat de Witte de Withstraat autovrij werd en bleef Aboutaleb bevragen over de ruimte die de Eurekaweek zou krijgen."

Ruud van der Velden

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren wordt genomineerd, omdat hij als eenmansfractie zich op veel terreinen bezighoudt. "Hij is goed geïnformeerd en stelt fundamentele, kritische vragen over grote projecten, maar Van der Velden is ook messcherp op de kleinere onderwerpen zoals het stadhuismenu", aldus de jury.

Ook is Van der Velden groot voorstander van transparantie. Hij weigert geheime informatie te ontvangen.

Jan-Willem Verheij

Het VVD-raadslid Jan-Willem Verheij was dit jaar de voorzitter van de raadsenquêtecommissie, die onderzoek deed naar de problemen bij het Warmtebedrijf. Eerder leidde hij al de onderzoekscommissie naar de Hoekse Lijn.

Verheij wordt door de jury omschreven als "Realpolitiker met heldere observaties en redeneringen, die niet zijn stem hoeft te verheffen om een punt te maken. Misschien niet het raadslid van de pakkende quotes, maar wel gedegen en betrouwbaar", aldus de jury.

Uitreiking

De bekendmaking vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 december, om 20:00 uur in Arminius, tijdens Draad. Eerdere winnaars waren onder meer Hugo de Jonge (2014), Nourdin El Ouali (2015) en Vincent Karremans (2018). Vorig jaar nam Gerben Vreugdenhil de prijs in ontvangst.