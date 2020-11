Wek- en weerbericht: donderdag 26 november

Eerst het weer: Vandaag is het bewolkt en druilerig met soms lichte regen en motregen. In de loop van de dag worden de zichten alleen maar slechter en bestaat er kans op mist. Na een erg zachte nacht wordt het 10 of 11 graden en waaien doet het amper.

Vanavond en vannacht blijft het grijs en druilerig met kans op mist. Het koelt niet verder af dan 6 of 7 graden.

De vooruitzichten van de komende dagen lees je hier .

Wat heb je gemist?

- In een seniorencomplex aan de Sint Helenabaai in Capelle aan den IJssel heeft woensdagavond een felle brand gewoed . Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt.

Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen hebben ter plekke medische hulp gekregen. Een hond uit de flat heeft de brand niet overleefd.

- De genomineerden voor de prijs de Beste Politicus van Rotterdam 2020 zijn bekend. Het zijn de gemeenteraadsleden Elene Walgenbach van D66, Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren en Jan-Willem Verheij van de VVD.

Dit staat ons te wachten

- Feyenoord speelt in Moskou tegen CSKA in de Europa League. Voor trainer Dick Advocaat is het een bijzonder moment, want hij is terug in het land waar hij grote successen vierde. Dat hij in Rusland nog altijd op handen gedragen wordt, bleek tijdens een persconferentie.

- De rechtbank in Rotterdam behandelt de zaak van de botsing op de Nieuwe Maas. In mei 2018 klapten een watertaxi en de motorsloep Oldie op elkaar, ter hoogte van de Erasmusbrug. Elf mensen aan boord van de sloep en de schipper raakten te water. Meerdere personen liepen botbreuken op. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek twittert live vanuit de rechtbank.

- Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid geeft woensdag samen met de directeur van de GGD Zuid-Holland-Zuid een tweewekelijkse persconferentie over de stand van zaken rondom corona.