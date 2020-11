Bewoner seniorenflat Capelle: 'Vlammen; zo erg heb ik ze nog nooit gezien'

De schrik zit er goed in bij de bewoners van het seniorencomplex aan de Sint Helenabaai in Capelle aan den IJssel. Daar woedde woensdagavond een felle brand waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Een hondje overleefde de brand niet.

Bewoonster Mary Arts zat met twee buurvrouwen te eten toen ze plotseling commotie hoorden. "We zagen enorme rookontwikkeling. Vlammen, vlammen, vlammen. Zo erg heb ik ze nog nooit gezien."

Ze moeten in allerijl naar buiten. Ze zijn goed en veilig - met mondkapjes - opgevangen in de centrale aula. "We dachten allemaal: 'Wie is het?' We kennen elkaar goed, uiteraard." Het blijkt uiteindelijk om het appartement schuin onder mevrouw Arts te gaan, op de eerste verdieping.

"Zij zijn hun hondje verloren. Ik weet nog niet hoe het met hun gezondheid is. Ik hoop dat we daarover geïnformeerd worden", zegt mevrouw Arts.