Volg CSKA Moskou-Feyenoord op Radio Rijnmond

Feyenoord kan donderdagavond bij CSKA Moskou een grote stap zetten richting Europese overwintering. Radio Rijnmond Sport volgt de verrichtingen van de ploeg van Dick Advocaat op de voet in een extra radio-uitzending.

De uitzending begint iets voor 19.00 uur en zal rond de klok van 21.30 uur afgelopen zijn. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag; Dennis Kranenburg presenteert.

De verwachting is dat Uros Spajic terugkeert in het centrum van de verdediging. De Servische verdediger ontbrak afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard uit voorzorg vanwege corona. Gelukkig is Spajic niet besmet met het virus.



Justin Bijlow, Leroy Fer en Robert Bozenik ontbreken sowieso door verschillende blessures, maar het trio is wel meegereisd naar Moskou om de spelers moreel te ondersteunen.

In groep K van de Europa League leidt Dinamo Zagreb met vijf punten uit drie wedstrijden. Samen met Wolfsberger AC volgt Feyenoord op één punt achterstand. CSKA Moskou moet vanavond winnen om kans te houden op overwintering. Zij staan laatste met slechts twee punten.