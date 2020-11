Tennisrel in Overschie na lekken geheime verkoopdeal door Dries Mosch

Op een prachtige plek langs De Schie in Rotterdam-Overschie liggen dertien tennisbanen. Dat zijn er veel te veel voor een tennisclub van 170 leden. Veel banen blijven onbespeeld en het is dan ook niet zo gek dat er plannen zijn om huizen te bouwen op dit stukje grond. Uit gelekte, geheime stukken zou blijken dat het hele tennispark wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Dat verhit de gemoederen flink.

De tennisbanen liggen in een kommetje achter de rivierdijk. In een herfstzonnetje is een potje tennis genieten. "Heerlijk balletje geslagen, prachtig tennisweer en het zijn fantastische banen. Ik kom hier graag één keer in de week", zegt één van de zeldzame spelers op een doordeweekse middag. Dertien banen voor slechts 170 leden is overdreven veel en ze zouden met minder banen af kunnen. "Er zijn minder leden naar rato van het aantal banen", erkent de speler. "Maar ja, dat komt wel eens vaker voor en mij liggen die banen niet in de weg hoor."

Alle banen weg moeten ze niet doen tennisspeler Wim

Ook hem is ter ore gekomen dat er een verkoopdeal op handen is. "Ik zou het heel vervelend vinden als ik hier straks niet meer kan spelen. Duidelijk is dat er teveel ruimte is voor de tennisclub en dat hier gebouwd kan worden. Maar alle banen weg, dat moeten ze niet doen!", benadrukt de sporter van in de zeventig.

Tennisleraar annex parkeigenaar doet er zwijgen toe

Op een andere baan staat de tennisleraar, die deze middag les geeft aan de jeugd. Hij is De tennisleraar van de club is ook eigenaar van het tennispark. Hij doet er het zwijgen toe. Alle geruchten kunnen een op handen zijnde deal alleen maar verstoren. Voor hem zou een verkoop goed uitkomen. De tennisclub kampt al jaren met een teruglopend aantal leden en steeds meer banen blijven daardoor onbespeeld.

Dit is een donderslag bij heldere hemel voorzitter tennisvereniging

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Het tennispark ligt langs De Schie

Al jaren wordt er gesproken om een deel van het tennispark te herontwikkelen en dat vindt de tennisvereniging ook geen slecht plan. Alleen nu wordt er achter de schermen gesproken over een plan waarbij tennissen van de kaart verdwijnt in Overschie. "Dat is voor ons een donderslag bij heldere hemel", zegt voorzitter van de tennisclub Arie Ridder. "Wij zijn daarvan totaal niet op de hoogte. Wij willen een balletje kunnen blijven slaan in Overschie."

De tennisleraar en parkeigenaar heeft de tennisvereniging niet ingelicht over de gesprekken die hij voert met de gemeente en projectontwikkelaar. Daar zijn leden behoorlijk ontstemd over. Zij horen voor het eerst van deze ingrijpende plannen, nadat een bestuurder uit de gebiedscommissie Overschie geheime stukken lekte.

Een rel is geboren, want ook omwonenden zijn onaangenaam verrast.

Straks verdwijnt ons mooie uitzicht en wij weten nog van niets bewoner Torenlaan

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Bewoners Torenlaan verliezen hun vrije uitzicht als hier nieuwbouw komt.

"Straks verdwijnt ons mooie uitzicht en wij weten nog van niets. Niemand heeft ons betrokken bij de plannen", zegt een verontwaardigde bewoner van de Torenlaan. De tennisbanen grenzen aan hun achtertuinen en zij kijken uit op de rivier. Ze moeten er niet aan denken dat het gebied volgebouwd wordt. Ook hen ontgaat de woningnood niet, maar volgens de bewoners zijn er andere plekken in Overschie die al jaren braak liggen en die eerst maar eens moeten worden bebouwd.

"Op het stadhuis moeten ze maar eens wakker worden. Ze lopen daar niet met mondkapjes op, maar met oogkleppen", zegt een boze bewoner van de Torenlaan. Ze hebben zich verenigd om in verzet te komen tegen een verkoop van het hele tennispark.

Bron tennisrel is lekkende Dries Mosch

Bron van dit relletje in Overschie is Dries Mosch. Hij heeft de geheime stukken met opzet gelekt. Mosch staat bekend als een eigenzinnige, dwarse en tegendraadse politicus. Hij is afgezwaaid als raadslid voor Leefbaar en is nu actief als gebiedscommissielid in zijn Overschie. Hij woont er al jaren, kent het hele dorp, maar speelt geen tennis. Als lokaal bestuurder heeft hij stukken gezien over een mogelijke grondverkoop. Ook heeft hij tekeningen gezien met daarop geen enkele tennisbaan, maar wel tientallen woningen.

Deze informatie hoort op de keukentafel Dries Mosch

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Dries Mosch met de geheime nieuwbouwplannen en tekeningen

Tegen de gedragsregels in heeft hij die stukken openbaar gemaakt, omdat hij vindt dat buurtbewoners en tennisvereniging moeten kunnen meepraten over deze op handen zijnde deal. "Hier speelt een belang van bewoners en die waren niet geïnformeerd. Ik vind dit is informatie die bij mensen thuis op de keukentafel hoort", verklaart Mosch. "Ik heb een aantal mensen gebeld en de stukken overhandigd, zodat ze gelijkwaardig kunnen meepraten."

Niets commissie stiekem. Ramen en deuren open Dries Mosch

Voor het lekken van geheime stukken en zijn loslippigheid moet Dries Mosch voor de integriteitscommissie verschijnen. "Ik begrijp dat de mensen die in stilte aan deze deal werken, boos op me zijn. Maar ik ben de politiek ingegaan in de tijd van Fortuyn en het eerste wat we toen hebben gezegd, is: we doen de deuren en ramen open en we laten er een goede wind doorheen waaien. Niets commissie stiekem."

Het zou doodzonde zijn. Voor mij is dat makkelijk gezegd, hij draagt alle risico's tennisspeler Wim

De gebiedscommissie Overschie wil op geen commentaar geven. Niet op een mogelijke verkoop van alle tennisbanen en niet op het integriteitsonderzoek naar het lek van Dries Mosch. Ook op het stadhuis houden ze de lippen op elkaar.

Het lek zelf maakt zich niet zo druk. Volgens Mosch staat er geen sanctie op het schenden van een herenakkoord. Hij heeft geen handtekening gezet onder een geheimhoudingsverklaring.