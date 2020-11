Geen World Port Tournament in 2021

Ook de economische omstandigheden spelen een rol in de keuze om het tweejaarlijkse evenement niet door te laten gaan. "De coronacrisis heeft geleid tot een economische crisis", stelt bestuurslid Technische & Facilitaire zaken Arno Seltenrijch vast. "Veel bedrijven moeten noodgedwongen fors bezuinigen en er vallen ontslagen. Veel bedrijven drukken de uitgaven flink en dus ook de sponsorbudgetten. In deze omstandigheden is het financieel gezien onverantwoord om met de organisatie van ons toernooi te beginnen. Er zijn simpelweg teveel onzekerheden."

Onzekerheid

De derde reden is de onduidelijkheid over de regelgeving voor publieksevenementen in de zomer van 2021. "Alhoewel er de laatste dagen positief nieuws over mogelijke vaccins is, is het volstrekt onduidelijk hoe we er komende zomer voorstaan", zegt toernooidirecteur Jan-Dirk Stouten. "Kunnen we dan weer in een vol stadion spelen? Geldt de anderhalve meter maatregel nog? De inkomsten uit de verkoop van toegangskaarten vormen voor ons een belangrijke inkomstenbron. We kunnen in deze verwarrende tijd daar nu geen zinnig woord over zeggen."

Het World Port Tournament in het Rotterdamse Neptunus Familiestadion werd in 2019 voor de 17e keer georganiseerd en werd gewonnen door Team Kingdom of the Netherlands.