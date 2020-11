Royston denkt terug aan leven in 'kapotte stad' van Rusland: 'Wodka was de basis'

Als Feyenoord vanavond om 18.55 uur aftrapt tegen CSKA Moskou is het geen uitgemaakte zaak dat oud-speler en Royston Drenthe voor de tv zit. De Rotterdammer is soms meerdere keren per dag te vinden in de sportschool en leidt een druk gezinsleven. Maar voetballen in Rusland is prachtig, weet Drenthe uit ervaring. "Zelfs in een kapotte stad als Vladikavkaz."

Het was nog maar net 2013, toen Drenthe in contact kwam met de clubleiding van Alania Vladikavkaz. Tot z'n eigen verbazing. Na een vroegtijdig avontuur bij Everton zat hij al zes maanden zonder club en was hij druk als bedrijfsleider van z'n eigen kledingzaak in Rotterdam.

Extra kilootjes

Drenthe: "Die gasten wilden mij zo graag hebben dat ze speciaal voor mij naar m'n kledingstore waren gekomen. Ik was al een aantal kilootjes aangekomen en ik zei al tegen ze: 'Gaan we niet doen. Doe maar niet.' Maar ze kwamen wel vijf keer terug. Uiteindelijk zei ik tegen ze in het Marriott Hotel tegenover het centraal station dat we het gingen doen. Toen heb ik die deal met ze getekend."

Kort daarna ging Drenthe met z'n nieuwe club op trainingskamp naar Turkije. Daar zag hij nogal tegenop. "Ik dacht alleen maar: 'Hoe ga ik dit fiksen?' Ik had er echt een bloedhekel aan om helemaal terug te komen, maar het was echt tof hoe ze mij hebben geholpen."

Kers op taart

In een van zijn eerste wedstrijden maakte Drenthe een hattrick tegen mede-degradatiekandidaat Mordovia Saransk. "Dat was de kers op de taart, als dank voor hun hulp in de voorbereiding." De voorzitter noemde Drenthe na afloop de beste aankoop van Vladikavkaz sinds de eeuwwisseling. Toen wist hij nog niet dat de Rotterdammer door een blessure slechts zes wedstrijden zou spelen en dat Vladikavkaz uiteindelijk zou degraderen.

Drenthe kreeg niet het bedrag waar hij recht op had, maar positief als hij is weigert hij daar zwaar aan te tillen. Drenthe blikt met veel plezier terug op zijn zes maanden in het zuiden van Rusland, ook al kwam hij zijn appartement alleen uit om te voetballen.

Kapotte stad

Qua levenservaring heeft het mij goed gedaan om die stap te maken. Kijk waar ik nu sta. Het leven is niet altijd rozenkleur en maneschijn. Vladikavkaz was gewoon niet het perfecte plaatje. Het was gewoon - ja, je weet toch - een kapotte stad, om het zo maar te zeggen. Heel veel goeds kon je er niet van maken. Ook al had je veel poen ofzo."

Bekend is zijn zoektocht naar een fatsoenlijke kapper. Uiteindelijk vond hij een dameskapper. "Maar geloof mij, het was niet best. Dat kan ik je wel vertellen." Zodra Drenthe een aantal dagen vrij had, pakte hij direct het vliegtuig om in twee uur naar Moskou te vliegen. Ook daar vond hij geen goede kapsalon. Wel beleefde hij mooie avonden met andere voetballers uit de Russische competitie, zoals Samuel Eto'o en Mbark Boussoufa.

"In die tijd aten we vaak bij restaurant Maradona. De eigenaar van die zaak was ook de eigenaar van Reading en zo kwam ik bij Reading terecht. Heel frappant. Gek hè? Die pasta was top daar. De wodka ook? Dat dronken wij ook weleens, ja. Wodka was gewoon basis. Daar hoefden we niet moeilijk over te doen. Zelfs in de spelersbus was er wodka. Dat is Rusland. Je weet toch?"