Feyenoord en Sparta hadden geen belangstelling voor 14-jarig talentje Diego Maradona

Het verhaal lijkt te bizar om waar te zijn, maar zowel Feyenoord als Sparta kregen Maradona aangeboden als voetballer, maar bedankten ervoor. Goed, de kleine Diego was op dat moment pas 14 en niemand had nog van hem gehoord, maar je zou kunnen zeggen dat Diego Maradona de beste voetballer is die de Nederlandse competitie nooit heeft gehad.

Het verhaal komt van sporthistoricus Jurryt van de Voorden, eigenaar van de website sportgeschiedenis.nl . Op Radio Rijnmond vertelt hij wat hij weet over deze misser.

"In 1974 was het WK voetbal geweest in Duitsland. Daar was Maradona niet bij betrokken, maar als jeugdspeler had hij in Nederland contact gekregen met de Rotterdamse voetballer en atleet Meijer Stad", vertelt Jurryt. "Die had veel contacten in de atletiekwereld, maar ook in de voetbalwereld. Meijer Stad heeft bijvoorbeeld nog met Faas Wilkes gevoetbald in z'n jonge jaren bij Xerxes."

Geinig spelertje

Via de Argentijnse voetbalbond kwam Meijer Stad in aanraking met Maradona. "Die vroegen: wij hebben best een geinig spelertje hier, zou jij in Nederland kunnen kijken of die ergens terecht kan?" Nederland had op het WK goed gepresteerd en daar waren ze ook in Argentinië kennelijk van onder de indruk.

Zo ging Meijer Stad onder andere met het aanbod naar Sparta, toen naar Feyenoord, Ajax en Den Haag. "Allemaal hebben ze dat toen nog onbekende jeugdtalentje Diego Maradona afgewezen om te komen spelen", lacht Jurryt.

Het verhaal werd in 2000 voor het eerst opgetekend door de Engelse sportjournalist Simon Kuper in Hard Gras. Jurryt zelf is ook bij de in 2005 overleden Meijer Stad in Den Haag geweest. "Hij heeft me de kerstkaart laten zien die Maradona dat jaar naar Meijer Stad stuurde, om hem te bedanken in ieder geval geprobeerd te hebben Maradona onder te brengen bij een Nederlandse voetbalclub."

Jeugdscouts

Achteraf gezien is het een wonderlijk verhaal, maar Jurryt benadrukt dat voetbal anders was dan nu in die periode. "Het was nog niet zo vreselijk internationaal georiënteerd. Nederland had wel de voorgaande vijf jaar laten zien goed te kunnen voetballen, maar er waren niet ver ontwikkelde jeugdscouts zoals die er nu zijn. Die op de Noordpool tussen de pinguïns nog op zoek zijn naar jeugdig talent (pinguïns leven op de Zuidpool, red.)."

Jurryt vergelijkt de anekdote met een platenlabel dat tegen één of ander bandje uit Liverpool zei: laat ons met rust, en dat werden later de Beatles. "Later kun je erom lachen. Diego Maradona is de beste voetballer die de Nederlandse competitie nooit heeft gehad."

Als historicus wordt Van de Voorden vaker geconfronteerd met zogenaamde what if?-history. "Je weet het nooit. Het kan dat hij binnen drie weken de ster van Nederland was geweest, maar hij had ook een blessure op kunnen lopen. Het enige wat we kunnen zeggen is dat er een poging is gewaagd om hem te stallen in de Nederlandse competitie in de beginjaren van zijn carriere. Dat is niet gelukt, maar heeft niet zoveel uitgemaakt voor de carrière van Maradona."