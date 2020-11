Ook Joost Eerdmans keert zich 'met steen in mijn maag' tegen Thierry Baudet

Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans is klaar met voormalig leider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Eerdmans stond vierde op de lijst kandidaat-Tweede Kamerleden voor de partij van Baudet, maar schaart zich donderdag achter het partijbestuur en keert zich daarmee tegen Baudet.

Baudet kreeg de afgelopen dagen ruzie met drie bestuursleden van de partij, na het uitlekken van racistische, antisemitische en homofobe appjes in groepschats van de jongerenafdeling. Volgens de meerderheid van het partijbestuur nam Baudet niet hard genoeg actie tegen de jongerenafdeling. Daarop verloor hij ook de steun van een rits aan partijprominenten en verliet een aantal de partij.

Nu is een nieuwe gebeurtenis opgedoken. Baudet zou zich tijdens een etentje met een aantal partijleden eind vorige week zodanig hebben misdragen dat Statenlid en kandidaat-Tweede Kamerlid Nicky Pouw-Verweij in een brief haar zorgen met het partijbestuur deelde. De inhoud daarvan wordt bevestigd door Eerdmans.

Muzieksmaak

Tijdens het etentje kreeg Baudet ruzie met Eerdmans over de muziek die opstond, waarbij Baudet 'hard uithaalde' en Eerdmans 'beschuldigde van een dominantiestrijd'. Op een later moment, toen Eerdmans de lijn van de campagne presenteerde (anti-Europa, anti-immigratie/islam en anti-klimaat), wilde Baudet dat de campagne vooral zou gaan over vrijheid en veiligheid. Hij zou hebben gezegd drie miljoen coronadoden te accepteren om 'onze vrijheid te redden'.

De brief van Nicky Pouw-Verweij beschrijft verder hoe Baudet anti-joodse en racistische uitspraken doet en complottheorieën uitsprak over corona, Hillary Clinton en pedofielennetwerken. Ook zei hij volgens Pouw-Verweij dat "ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn, dan schoppen ze toch alle domme n***rs Europa uit". Bij dat alles kregen de aanwezigen niet de indruk dat het om grapjes ging.

'Steen in mijn maag'

"Het verslag over wat er is gebeurd op vrijdagavond in Tiel zoals Nicky heeft vastgelegd, is juist", twittert Joost Eerdmans, die eerder deze week al liet weten dat hij zou vertrekken bij Forum als Baudet geen stap terug zou doen.



"Met een zwaar hart en steen in mijn maag: op basis van het handelen van alle betrokkenen in de afgelopen week, leg ik mijn vertrouwen in het FvD-bestuur en collega’s en niet in Baudet", schrijft Eerdmans verder.

Joost Eerdmans liet eerder weten dat er voor racisme en antisemitisme binnen FvD geen ruimte moest zijn. Wat Eerdmans eerder al wist over de extreme opvattingen van Baudet en waarom deze episode de druppel was, blijft nog onduidelijk. Eerdmans is niet bereikbaar voor een toelichting.

Leefbaar Rotterdam

Leefbaar Rotterdam had in het verleden een lijstverbinding met Forum voor Democratie, maar daarna hield dat contact op, laat Ronald Buijt als voorzitter van Leefbaar weten. "Na de twee verkiezingen van 2018 en 2019 was de alliantie met FvD sowieso al beëindigd."

Reageren op de situatie bij Forum wil Buijt niet. "Wij bemoeien ons als partij niet met de inhoudelijke problemen van een andere partij, ook niet door de betrokkenheid van onze fractievoorzitter."