Ic-arts Diederik Gommers: 'Sla kerst een keer over'

Diederik Gommers, ic-arts in het Erasmus MC en lid van het OMT, is onaangenaam verrast door de toename van het aantal besmettingen de afgelopen dagen. Hij ziet daarom graag dat de huidige maatregelen tot na kerst van kracht blijven. Wel zou de arts willen experimenteren met verschillende regels voor jongeren.

Gommers heeft zich laten vertellen dat het virus nu vooral heerst onder tieners. "Ik heb nog geen getallen gezien, maar het lijkt vooral de groep tussen de 13 en 17 jaar te zijn", zegt hij donderdag in 1 Op 1 op Radio 1 .

"We wisten dat de besmettingscijfers oplopen onder jongeren", zegt Gommers. "Zij worden niet ziek en die mensen zullen we ook niet in de ziekenhuizen zien." Jongeren die wel ziek worden, zijn volgens Gommers op één hand te tellen. Daarom pleit hij ervoor om te experimenteren met onderscheid in maatregelen voor jongeren en ouderen.

Sneltest voor een feestje

Als ic-arts ziet hij het aantal opnames in het ziekenhuis de laatste weken afnemen. Hij ziet daarom geen reden voor strengere maatregelen. Integendeel: "We moeten met de jongeren in gesprek en kijken wat we hen kunnen bieden. Die sneltesten komen eraan. Als we jongeren bij elkaar een feest willen laten organiseren, dan moeten ze twee, drie dagen daarvoor een sneltest doen. Is die negatief, dan moeten ze in de tussentijd in quarantaine om te voorkomen dat ze de ouderen besmetten."

Gommers zegt dat er geen makkelijke oplossing is om te voorkomen dat jongeren ouderen besmetten in de privésfeer. Maar tot het vaccin er is, moeten we volgens hem "blijven zoeken naar hoe we leven met dit virus."

Kerst

Hoewel de arts het dus wel ziet zitten om te experimenteren met soepele regels voor jongeren, ziet hij een algemene versoepeling met kerst nog niet zitten. "We hebben allemaal de neiging om wat perspectief te hebben, ik ook. Om samen kerst te vieren."

Maar tot het vaccin er is, is het volgens Gommers verstandiger om vol te houden. "Sla kerst een keertje over." Als OMT-lid staat hij wel achter de suggestie om de kerstvakantie voor scholen met een week te verlengen. "Dat lijkt mij een mooie oplossing."