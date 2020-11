Huisarts staat paraat voor eerste coronavaccinaties: 'Het is organisatorisch een flinke uitdaging'

Wanneer gaan we beginnen? Wie mag eerst? En welk vaccin dan? Met die vragen worstelt iedereen die betrokken is bij het vaccinactieplan op dit moment. Er wordt druk gewerkt aan een draaiboek voor als het straks zo ver is. Daarin is een cruciale rol weggelegd voor huisartsen, want zij zijn degenen die straks de eerste coronavaccins zullen gaan toedienen.

"Het is organisatorisch een flinke uitdaging", zegt Henk Hoogervorst, voorzitter van de Huisartsenkring Rotterdam en huisarts in Hellevoetsluis. "De verwachting is dat we snel, in het voorjaar, kunnen vaccineren, maar niemand weet het exact."

Wereldwijd werken onderzoekers aan meer dan tweehonderd vaccins tegen COVID-19. Drie partijen - Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca/Oxford - hebben hun vaccin inmiddels al aangekondigd. Nederland heeft met hen en drie andere ontwikkelaars afspraken gemaakt om de vaccins aan te schaffen.

Het organiseren van het vaccineren van uiteindelijk ruim zeventien miljoen Nederlanders met die verschillende vaccins is een hele kluif. Het ministerie van VWS riep daarom de hulp in van de huisartsen. Die zijn gevraagd een specifiek deel van de bevolking, de ouderen en de risicogroepen, te gaan vaccineren.

Schouders eronder

"Wij doen dat al jaren met de griepprikken en wij zijn eigenlijk de enigen die zicht hebben op wie kwetsbaar is. Daarom zetten wij ook onze schouders onder de aanpak van de coronavaccinaties", zegt Hoogervorst.

Die extra taak legt een behoorlijke druk op die schouders, want alleen al bij de praktijk van Hoogervorst gaat het om zevenhonderd oudere en kwetsbare patiënten die dit jaar de griepprik kregen. Daarbovenop komt nog een groep die thuis of in het verzorgingshuis geprikt moet worden, omdat ze niet naar de praktijk kunnen komen.

Een massale vaccinatie als die tegen corona is eigenlijk een taak van de overheid en de GGD'en, maar de huisartsen springen graag bij. "We gaan niet de hele bevolking vaccineren. Dat is echt onmogelijk", zegt Hoogervorst.

Twee rondes

"Dit alleen al is een forse opgave voor huisartsen om erbij te doen. Het moet ook in twee rondes gebeuren, met een maand ertussen. Dat betekent toch een forse organisatie en moet naast de reguliere spreekuren gebeuren."

Naast de extra druk op het personeel zijn er meer uitdagingen, want het vaccineren moet natuurlijk veilig kunnen gebeuren en er moet relatief makkelijk met de vaccins te werken zijn. Daarom valt het vaccin van Pfizer eigenlijk al af, zegt Hoogervorst, want die moet in een speciale vrieskist bewaard worden op min zeventig graden.

Ondanks alle extra uitdagingen is de huisarts blij dat er eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel is. "Het gaat ons beschermen tegen een hele nare ziekte. Ik heb van de week weer mensen gezien die het opgelopen hebben en je schrikt elke keer weer als je ziet wat de gevolgen van corona kunnen zijn en hoe ziek mensen er van zijn."