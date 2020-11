Waarom het World Tennis Tournament in Ahoy hoe dan ook door gaat

Twee spelers hebben zich officieel ingeschreven voor de 48e editie van het prestigieuze indoortoernooi: wereldtopper Daniil Medvedev en talent Jannik Sinner. Zij hebben een meerjarig contract met het toernooi in Rotterdam. Maar hoe groot is de kans dat zij samen met dertig andere toptennissers op maandag 8 februari 2021 aan het toernooi beginnen?

ATP wil veel toernooien

Zolang er geen definitieve datum is gevonden voor de Australian Open is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het enige dat vast staat is dat het ABN Amro toernooi hoe dan ook doorgaat. De ATP probeert zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor de tennissers. Om die reden organiseerde de tennisbond vorige maand twee toernooien in Keulen; puur ter financiële compensatie nadat de profspelers een tijdlang niet hebben kunnen spelen vanwege corona.

Als de Australian Open later wordt gespeeld verwacht de organisatie dat het toernooi in Rotterdam meeschuift op de kalender. Er is in elk geval ruimte genoeg in Ahoy, want het tennistoernooi is een van de weinige evenementen die op de agenda staat.

Ook onzekerheid in Australië

Overigens weet ook de organisatie van de Australian Open niet goed waar zij aan toe zijn. De Australische overheid heeft het standpunt dat een wereldwijde pandemie belangrijker is dan welk evenement dan ook. Daarom moeten spelers voordat ze naar het continent afreizen eerst veertien dagen in volledige quarantaine. Dit stuit bij veel spelers op verzet. Zij willen niet twee weken opgesloten zitten op een hotelkamer, voordat zij in de hitte mogelijk een vijfsetter gaan spelen. Onder andere Daniil Medvedev, die afgelopen weekend nog de ATP Finals won, heeft zich daar deze week over uitgelaten.

Ook over de toeschouwersaantallen in Ahoy valt nog weinig te zeggen. De organisatie hoopt op versoepeling van de huidige maatregelen. Als de anderhalvemetermaatregel wordt ingevoerd, betekent dit dat er per sessie zo'n 3000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Maar zolang de overheid het niet verbiedt en spelers mogen blijven reizen gaat de 48e editie van het ABN Amro World Tennis Tournament hoe dan ook door. De hamvraag is wanneer. De secundaire vraag met welk deelnemersveld.