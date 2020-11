Rotterdam steekt toch nog geld in Gergiev Festival

De gemeente Rotterdam steekt de komende twee jaar toch nog geld in het Gergiev Festival. Daarna moet het festival van het Rotterdam Philharmonisch Orkest toch echt op eigen benen staan. Dat schrijft wethouder Kasmi van cultuur in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om een bedrag van 230 duizend euro volgend jaar en 150 duizend in het jaar erop. Er is een ander geldpotje gevonden om dat uit te betalen. "Daarmee wordt het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival in staat gesteld in twee jaar tijd voldoende externe financiers te vinden die de continuering van het festival kunnen borgen", schrijft Kasmi.

Het geld is afkomstig uit de cultuurbegroting, in plaats van het cultuurplanbudget.

In de cultuurplannen werd onlangs bekend gemaakt dat er geen geld naar het festival voor klassieke muziek gaat. Het voorstel om de 350-duizend euro per jaar in één keer te schrappen, werd overgenomen door Kasmi. De VVD stelde toen voor om een afbouwfsubsidie te regelen. Daarop beloofd de wethouder om in gesprek te gaan met het bestuur van het festival.

Het Gergiev Festival wordt sinds 1996 gehouden in Rotterdam en is vernoemd naar de voormalig dirigent van het Rotterdam Philharmonisch Orkest: Valeri Gergiev.