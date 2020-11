Justitie eist werkstraf tegen schippers voor botsing tussen watertaxi en sloep op de Nieuwe Maas

De elf opvarenden van de sloep en de schipper raakten te water en konden worden gered. Drie van hen liepen ernstige botbreuken op. De sloep is gezonken.

Volgens justitie waren beide schippers schuldig. De kapitein van de watertaxi zou niet goed hebben uitgekeken en in volle vaart blijven doorvaren. Hij heeft de sloep niet gezien.

De schipper van de Oldie zag de watertaxi in de verte aankomen maar stopte niet. Hij had voorrang moeten geven, zegt justitie.

De slachtoffers hebben verklaard dat zij het gevoel hadden dat hun laatste uur had geslagen. Zij zeggen dat de watertaxi een hoge snelheid had en met de boeg uit het water rees. Meerdere slachtoffers hebben nog steeds fysieke beperkingen door het ongeval.

De schipper van de sloep Oldie is ruim een jaar later weer betrokken geraakt bij een ongeluk op de Nieuwe Maas. Zijn andere sloep werd overvaren door een snelle boot. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. De schipper is in deze zaak alleen slachtoffer en geen verdachte.

De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.