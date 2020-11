Maximumsnelheid in Rotterdam naar 30 km

De maximumsnelheid op veel wegen in Rotterdam gaat hoogstwaarschijnlijk toch omlaag naar dertig kilometer per uur. Een meerderheid van de gemeenteraad blijkt voorstander van het plan.

Initiatiefnemer GroenLinks wijst erop dat driekwart van de dodelijke verkeersslachtoffers in Rotterdam valt op vijftig kilometerwegen in de bebouwde kom. Een lagere snelheid zorgt ook voor schonere lucht en minder geluidsoverlast, zegt de partij.

Het is niet voor het eerst dat er een voorstel ligt om de maximumsnelheid in Rotterdam te verlagen. Een paar weken geleden trok GroenLinks het plan nog in, omdat er geen meerderheid voor was. Dat is nu wel het geval. De Rotterdamsen raad stemt er donderdagavond over.