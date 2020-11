Geringe buit bij twee overvallen op Spar supermarkt

Twee overvallen binnen korte tijd op de Spar supermarkt aan de Voorschoterlaan. De eerste keer is op 25 oktober rond 19.00 uur. Een man, die op straat is gefilmd loopt de supermarkt binnen, bedreigt de caissière met een mes en doet een greep in de kassa.

De buit is gering, want de meeste klanten betalen met een bankpas of met hun telefoon. En het contante geld wordt direct automatisch weggesluisd. De overvaller heeft een donkere huiskleur en is ongeveer 1 meter 85 lang. Hij praat Nederlands met een accent.

Op dinsdagavond 10 november rond 20.00 uur is het weer raak. De overvaller haalt eerst een pak yoghurt uit het koelvak en gaat in de rij voor de kassa staan. Als hij aan de beurt is geeft hij een briefje aan de caissière waarop staat dat hij geld wil hebben.

Als hij slechts enkele euro’s krijgt, is hij boos. Maar de Sparmedewerkster legt uit dat er niet meer geld in de kassa-lade zit. Vervolgens vlucht hij richting de Oudedijk. De filiaalmanager achtervolgt hem, maar haakt af als de overvaller zich omdraait en hij denkt een mes te zien.

De verdachte heeft een vol postuur en een licht getinte huidskleur. Hij draagt een North Face-jas en verder Nike Air Maxschoenen met witte zolen. Wie weet wie de man is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.