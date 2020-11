Man met mes overvalt kapsalon in Kralingen

Binnen twee maanden vijf overvallen op zaken in Kralingen en omgeving. Supermarkt Spar aan de Voorschotenlaan wordt zelfs tweemaal overvallen. Twee overvallen zijn opgelost, maar drie nog niet.

Eerst de overval op kapsalon ’t Kniplokaal aan de Oudedijk. Op 12 november rond 16.25 uur komt een man binnen. De eigenaresse is alleen in de zaak. De overvaller bedreigt haar met een mes, waarna ze hem het geld uit de kassa geeft.

De man heeft een donkere huidskleur en is tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij is ongeveer 1 meter 75 lang en hij draagt een parka-jas met een bontkraag en een bordeaux rode sjaal. Wie heeft er iets gezien, of wie heeft er camerabeelden van de Oudedijk rond het tijdstip van de overval?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.