Horecapersoneel van het Stadhuisplein steekt handen uit de mouwen in coronazorgcentrum

De horeca is dicht en de zorg komt personeel tekort. Daarom steken 25 horecatijgers van het Stadhuisplein in Rotterdam al twee weken de handen uit de mouwen in het coronazorgcentrum van Aafje naast het Maasstadziekenhuis.

"Wij zitten al weken thuis. We hebben niks te doen. En het ziet ernaar uit dat we nog wel een tijdje dicht blijven. Dus zodoende zijn we hier aan de slag gegaan", legt Tommy Louers, manager van Cornelis Bar & Kitchen, uit.

Angst

Tommy en zijn team zijn verantwoordelijk voor het rondbrengen van eten en drinken bij coronapatiënten. "Het is niet hetzelfde als wat we gewend zijn. Het was dus even omschakelen, maar het is wel heel leuk wat we doen", vertelt Tommy enthousiast.

Personeelsleden van meerdere horecazaken op het Stadhuisplein; 't Fust, Coconuts, Amigo en Cornelis, kregen de vraag of zij misschien aan de slag zouden willen bij het coronazorgcentrum van Aafje.

"Niet iedereen was meteen enthousiast. Er was wat angst. Mensen vonden het toch wel eng om op deze afdeling te werken. We hebben een informatiedag gehad en daarna was iedereen eigenlijk best wel enthousiast. Want je gaat echt iets goeds doen, iets positiefs."

Dankbaar werk

Ab Celic is normaal gesproken leidinggevende bij het restaurantgedeelte van Cornelis. Hoewel dit werk heel andere koek is, heeft hij het bij Aafje bijzonder naar z'n zin. "Het is heel dankbaar werk en de gasten zijn heel erg blij met ons en dat geeft mij ook weer kracht om hier vroeg in de ochtend weer te zijn."

En dat de gasten inderdaad blij zijn met de inzet van horecatoppers wordt al heel snel duidelijk. "Ik vind het fantastisch. Als ik hoor dat ze eigenlijk op het Stadhuisplein werken en nu hier aan de slag zijn, dat is toch geweldig. Dan zie je dat die hele corona er toch voor zorgt dat er nieuwe dingen gebeuren."