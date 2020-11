Bestuur Forum wil leden laatste stem geven over toekomst Baudet bij partij

Joost Eerdmans en Thierry Baudet in andere tijden

Thierry Baudet moet zich per direct helemaal terugtrekken uit het bestuur van Forum voor Democratie en niets meer zeggen in de media. Als hij dat doet, zijn andere bestuursleden bereid een Algemene Ledenvergadering te organiseren waarin de leden zich mogen uitspreken over het lidmaatschap van Baudet.