'Donkere dagen Maradona niet vergeten, maar geaccepteerd'

Napoli was volgens Gennaro een middelmatige club, maar dat veranderde met de komst van Maradona in 1984. "Mijn vader kreeg hoop, net als de rest van de stad die nog in rouw was door de aardbeving van drie jaar daarvoor, in 1981. Daar moesten ze van herstellen. Daar hielp Maradona bij. En langzamerhand werp Napoli een topploeg."

"De grote overwinning van 1987 bereikte ons via de radio", zegt Gennaro "En later op de avond zagen we de beelden. Mijn vader moest er echt van huilen. Napoli stond ineens op de kaart. Het gaf zoveel trots aan de inwoners."

Nooit gezien

Gennaro heeft Maradona niet zien spelen, maar wist al in 1976 toen hij als kleine jongen een wedstrijd bezocht, dat Napoli een bijzondere club was. "Er zaten 80 duizend mensen, bij een vriendschappelijke wedstrijd werden ze helemaal gek, gingen uit hun dak. Je zag dat het geen gewone club was."

De vader van Gennaro kwam in 1965 als een van de eerste gastarbeiders naar Nederland en ontmoette zijn moeder. "We werden echt Italiaans opgevoed en ik heb meer familie in Italië dan in Nederland."

Het nieuws over de dood van Maradona kwam dan ook als donderdagslag bij heldere hemel. "Iedereen is geschokt. Mijn neef schreef in een groepsapp: Maradona è morto. Sindsdien leven we in een rollercoaster."

De familie van Gennaro uit Napels deelde een video om te laten zien hoe het klinkt in de straten van de stad:



Of de Italianen Maradona zijn donkere dagen wel konden vergeven, zegt Gennaro: die dagen zijn niet vergeten, maar geaccepteerd."

De inwoners van Napels is verzocht om vanaf 20.45 een kaars voor het raam te zetten, om negen uur is er een minuut stilte en daarna een applaus van achter de ramen om de iconische voetballer te eren.