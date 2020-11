Volleyballer Keemink naar Tsjechische club

In het vorige seizoen was Keemink nog actief in Montenegro voor de club Budva. Met VK Karlovarsko kan Keemink gaan spelen in de Champions League.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

"Ik ben blij om hier te zijn om de ploeg te kunnen helpen. We gaan ervoor", laat Keemink op de Instagram-pagina van zijn nieuwe club weten.