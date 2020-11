Feyenoord pakt ondanks rode kaart voor Jørgensen een punt in Rusland (0-0)

Feyenoord heeft donderdagavond in de Europa League een punt gepakt bij CSKA Moskou. In Rusland speelden de Rotterdammers in groep K met 0-0 gelijk. Een domper in de VEB Arena was de rode kaart voor de Deense spits Nicolai Jørgensen.

De Russen namen in de beginfase van de eerste helft het initiatief. Tijdens de eerste zestien minuten schoten Nikola Vlasic en Ivan Oblykov namens CSKA Moskou de bal naast.

Halverwege de eerste helft kwam Feyenoord beter voor de dag. Sterker nog, via Jørgensen en Bart Nieuwkoop kregen de Rotterdammers goede kansen. Met zijn linkerbeen stuitte Nieuwkoop eerst op CSKA Moskou-doelman Igor Akinfeev en enkele seconden later kwam Jørgensen een teenlengte te kort om de bal in het doel te tikken.

In de blessuretijd van de eerste helft had het altijd 0-1 moeten worden. Orkun Kökcü gaf de bal aan de linkerkant goed voor, maar Feyenoord-back Nieuwkoop kopte recht op Akinfeev af.

Weer een rode kaart in Europa

De tweede helft begon vrijwel direct in mineur voor Feyenoord. Jørgensen, die vlak voor de rust een gele kaart kreeg van scheidsrechter Kristo Tohver uit Estland, kreeg in de 48e minuut voor vrijwel dezelfde overtreding weer een gele kaart. Hij ging te hard en met wapperende armen het duel in, waarna de Deense spits met een rode kaart van het veld kon vertrekken.

Met een man meer ging CSKA Moskou tegen Feyenoord aanzetten. Zo bibberden de Rotterdammers bij kansen voor Ilya Shkurin en Chidera Ejuke, maar scoren deden de Russen in die fase niet.

In ondertal was Feyenoord nog één keer gevaarlijk. Bryan Linssen kreeg vijf minuten voor tijd vanaf de rechterkant de bal aangespeeld van Nieuwkoop, waarmee hij één op één stond met doelman Akinfeev. De buitenspeler van Feyenoord kon de bal echter niet controleren, waarna de kans verkeken was. CSKA Moskou zette in de blessuretijd nog aan. Scoren deden beide ploegen uiteindelijk niet meer.

Tweede in de poule

Doordat Dinamo Zagreb met 3-0 bij Wolfsberger AC won, stijgt Feyenoord in de groep naar de tweede plek met vijf punten uit vier duels.

Stand groep K van de Europa League:

1. Dinamo Zagreb 4-8 (+4)

2. Feyenoord 4-5 (-1)

3. Wolfsberger AC 4-4 (-1)

4. CSKA Moskou 4-3 (-2)

CSKA Moskou - Feyenoord 0-0 (0-0)

Rood: 48' Nicolai Jørgensen (Feyenoord, twee keer geel)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Geertruida; Diemers, Toornstra (72' Wehrmann), Kökcü; Berghuis (82' Botteghin), Jørgensen, Linssen