Wie ontrafelt het geheim van het Rotterdamse trappenhuis vol knipsels uit de Tweede Wereldoorlog?

Het trappenhuis in één van de panden aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord hang vól krantenknipsels uit de Tweede Wereldoorlog. Alles origineel. De naam van de maker is niet bekend.



"We hebben zelf geprobeerd te achterhalen wie het trappenhuis ooit volgeplakt heeft", zegt bewoonster Charlotte de Jong. "De beheerder van het pand weet het ook niet."

Charlotte en haar vriend Mike van Ingen hebben begrepen dat er jarenlang een oudere man heeft gewoond. "Dus het zou kunnen zijn dat die persoon het ooit heeft geplaatst", zegt Charlotte. "Maar, dat weten we dus niet zeker."

Het trappenhuis bestaat uit twee delen en alle muren zijn

zorgvuldig beplakt met krantenknipsels uit de Tweede Wereldoorlog. Mike:"Het is heel goed bewaard gebleven. Bovenaan de trap begint het met de inval van de Duitsers in Nederland en de artikelen eindigen beneden bij de bevrijding van Nederland."

Er zitten volgens het koppel bijzondere stukken tussen. Bijvoorbeeld het artikel waarin beschreven is hoe Joden zich moeten gedragen op straat. "Allemaal heel bijzonder en schokkend om te lezen omdat je je dan realiseert hoe bizar die tijd was", zegt Mike. "En dat kunnen wij als jonge mensen moeilijk bevatten."

Uiteraard viel het trappenhuis direct op toen Charlotte een jaar of drie geleden het huis ging bekijken. "Toen zijn we die natuurlijk gaan lezen en werd al snel duidelijk dat het allemaal over de Tweede Wereldoorlog ging".

Er is heel veel aan het huis verbouwd, maar het trappenhuis is bewust onaangeroerd gebleven. Charlotte:"Dit is toch wel het meest bijzondere van het huis. En dat houden we lekker zo."

Weet u wie in een woning aan de Berselaan in Rotterdam-Noord een trappenhuis volgeplakt heeft met originele krantenknipsels uit WOII? Laat het dan alstublieft weten via nieuws@rijnmond.nl