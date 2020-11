Advocaat tevreden na CSKA - Feyenoord (0-0): 'Met tien man nog vrij makkelijk de nul gehouden'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat is 'heel erg tevreden' over het resultaat van zijn ploeg in Moskou tegen CSKA. Het bleef in Rusland bij 0-0 en dat terwijl Feyenoord vrijwel de hele tweede helft met een man minder speelde.

"We speelden een goede eerste helft en kregen genoeg kansen om een goal te maken. Dit hoopten we door te zetten en dan krijg je een rode kaart na vijf minuten spelen in de tweede helft. Dan is het alleen maar tegenhouden en hard werken. Dat hebben we gedaan en dat verdient een compliment."

De Feyenoorder die vroegtijdig naar de kant moest, was spits Nicolai Jørgensen. Hij kreeg twee vergelijkbare gele kaarten door in een lucht met zijn armen te wapperen. "Hij moet gewoon slimmer zijn. Als je al geel hebt, moet je niet nog een keer zo de lucht in gaan," zegt de trainer van de Deen.

Er brak dus een moeilijke fase aan voor Feyenoord, waarin het dus overeind bleef. Uiteindelijk nog relatief eenvoudig, vindt Advocaat. "Achteraf gezien houd je nog vrij makkelijk de nul."