Wek- en weerbericht van vrijdag 27 november

Eerst het weer: het is grijs met slechts een enkele opklaring en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag een graad of 9 en er waait slechts een zwakke oostenwind.

Vanavond en vannacht klaart het vanuit het zuiden op en kan er een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio. De oostenwind waait zwak en en aan zee matig.

De vooruitzichten van de komende dagen lees je hier .



Wat heb je gemist?

- Feyenoord heeft donderdagavond in de Europa League een punt gepakt bij CSKA Moskou. In Rusland speelden de Rotterdammers in groep K met 0-0 gelijk . Een domper in de VEB Arena was de rode kaart voor de Deense spits Nicolai Jørgensen.

- Op de kruising van de Bosdreef en de Hoofdweg in Rotterdam is donderdagavond een auto over de kop geslagen. Het ongeluk zorgde veel verkeersoverlast in de richting Hillegersberg.

- Wie ontrafelt het geheim van het Rotterdamse trappenhuis vol knipsels uit de Tweede Wereldoorlog? Charlotte (27) en Mike (29) wonen in een pand aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord en vragen zich af wie er achter het bijzondere behang zit.

Dit staat ons te wachten

- In Boven-Hardinxveld is om 19:30 uur een stille tocht voor de 14-jarige Maryana. Familie, vrienden en klasgenoten lopen van de korfbalvereniging langs plekken die van betekenis waren in het leven van Maryana, die zelfmoord pleegde. Ze werd erg gepest. Vader Ed deed al een oproep aan pesters tijdens de online uitvaartdienst van zijn dochter. "Bedenk wat je iemand aandoet."

- In de rechtbank van Rotterdam dient een pro-forma in de zaak van de liquidatie aan de Bramentuin. Eind mei werd de 30-jarige Junny Frans daar geliquideerd. Een 21-jarige man uit Dordrecht en een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel staan terecht. Zij werden vermoedelijk ingehuurd om Frans dood te schieten.

- Schaatslegende Henk Angenent opent het seizoen bij Schaatsbaan Rotterdam. Rijnmond is daar uiteraard bij.

- En het is Black Friday. De van oorsprong Amerikaanse koopjesdag (de dag na Thanksgiving) is inmiddels ook bij ons helemaal ingeburgerd. Radio Rijnmond-presentator Erik Lemmers is tussen 10:00 en 13:00 uur live op de Lijnbaan in Rotterdam en gaat in gesprek met koopjesjagers.