Buurt wil maatregelen tegen hardrijders na dodelijke aanrijding 14-jarig meisje

Buurtbewoners rond de Mathenesserlaan in Rotterdam-West zijn donderdagavond bij elkaar gekomen om het 14-jarige meisje te herdenken dat deze week overleed na een auto-ongeluk. Ze werd precies een week geleden aangereden door een auto en lag dagenlang in levensgevaar in het ziekenhuis.

Tientallen bewoners branden kaarsjes en leggen bloemen neer uit steun voor de familie en uit protest tegen de gevaarlijke situatie op de Mathenesserlaan. "Dat zegt iets over de angst van mensen", zegt Gertjan van Schoonhoven. "Er zijn hier kinderen die oversteken elke dag; twee of drie keer als ze naar school gaan. Die moeten deze weg over."

"Het is verschrikkelijk triest. Een jong meisje", beaamt Stijn Hoorens, die met zijn twee dochtertjes naar de herdenking is gekomen. "Er wordt hier te hard gereden op deze straat en daar zijn wij een beetje klaar mee."

Niet enige slachtoffer

Het 14-jarige meisje is niet het eerste slachtoffer. In januari wordt even verderop op de Mathenesserlaan een vrouw op een fiets aangereden. Een maand later overleed ze alsnog aan haar verwondingen.

De gemeente overweegt om de bebouwde kom in Rotterdam een dertig kilometerzone te maken, maar de buurt eist per direct al maatregelen. "Het idee is nu dat er plannen worden gemaakt en die moeten er voor de zomer van 2021 zijn", zegt Van Schoonhoven.

"Wat buurtbewoners weten is dat zo'n ongeluk elke dag weer kan gebeuren, dus ik zou er erg voor zijn dat er verkeerslichten komen, al zo snel mogelijk. Die hebben op de Nieuwe Binnenweg ook enorm geholpen, een jaar of twee geleden."

Hij wijst ook op de mogelijkheid van verlichte zebrapaden, zoals op de Westblaak al het geval is. "Dat lijkt mij hier geen overbodige luxe."

Ondertussen heeft de 14-jarige Samuel, een klasgenootje van het overleden meisje, bloemen neergelegd. "Zo kan het echt niet. Als kinderen en mensen blijven doodgaan, is er duidelijk wat mis."