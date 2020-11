Advocaat verdachte (18) Emmauscollege: spotprent-post is vrijheid van meningsuiting, geen opruiing

Justitie moet stoppen met de vervolging van de 18-jarige vrouw die verdacht wordt van opruiing in de zaak van het Rotterdamse Emmauscollege. Dat wil haar advocaat.

De vrouw werd aangehouden nadat zij een foto van een spotprent op sociale media zette. Die prent hing al jaren in een klaslokaal van het Emmauscollege, maar zorgde begin deze maand voor ophef. Nadat de foto ervan op sociale media belandde, werd de leraar die het ophing bedreigd. Hij moest onderduiken.

De 18-jarige Rotterdamse werd opgepakt. Ze is inmiddels weer vrij, maar wordt nog altijd verdacht van opruiing. Dat is onterecht, zegt haar advocaat Willem Jebbink.

"Dat anderen kennelijk in de door cliënte geplaatste uiting aanleiding hebben gezien tot het doen van bedreigingen, kan haar niet worden aangerekend. Haar uiting is qua toon niet virulent of ophitsend, maar juist beheerst, beschouwend en lijdzaam."

Volgens de advocaat moet de post van zijn cliënte, die zij niet volledig zelf schreef, worden gezien als vrijheid van meningsuiting. "Die weegt juist zwaar in het publieke debat. Of – zoals de door cliënte gedeelde uiting beweert – een van de figuren de profeet Mohamed voorstelt, is typisch een kwestie van dit soort debat."

Zijn cliënte heeft veel last van de aandacht die de zaak krijgt in de politiek en de media. Hij noemt de verdenking in dat licht 'zeer kwalijk'.