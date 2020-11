Ellen Verkoelen op derde plek kandidatenlijst Tweede Kamer voor 50Plus

Verkoelen zit sinds 2018 in de Rotterdamse gemeenteraad. Eigenlijk wil ze niet weg uit Rotterdam. Ze heeft het "goed naar haar zin", zegt ze. "Er is nog veel te doen om de stad te verbeteren, maar veel van die zaken worden op landelijk niveau geregeld." En dus wil ze naar Den Haag, om zo voor de provincie en de stad veel te bereiken.

"Ik maak mij hard tegen leeftijdsdiscriminatie, zet mij in voor respect tussen jong en oud, vraag aandacht om naast kennis ook waarde te hechten aan gezond verstand, ervaring en wijsheid. Ik ga voor een veilige, leefbare en duurzame leefomgeving voor alle inwoners. Elk mens heeft recht op een dak boven het hoofd, eten op tafel en de juiste zorg. Voor deze primaire levensbehoeften knok ik!”

Het is niet de eerste keer dat Ellen Verkoelen een gooi doet naar de landelijke politiek. Eerder dit jaar had ze zich ook aangemeld om Henk Krol op te volgen als landelijk lijsttrekker van 50Plus. Uiteindelijk is gekozen voor Liane den Haan.

Rumoer

Wat verwacht ze van de uitslag in maart? Verkoelen is niet bang dat de partij veel kiezers zal verliezen door alle interne conflicten van de laatste maanden in de ouderenpartij. "Er is geen partij die geen rumoer heeft; het CDA, de SP, Forum het gebeurt ook bij hen. Bij 50Plus is de ergste pijn wel weggezakt. We moeten gewoon weer staan waar we voor zijn."

Op 12 december gaan de leden van 50Plus stemmen over de concept-kandidatenlijst. Verkoelen zegt zich zeker tot maart vol te blijven inzetten voor Rotterdam. Lukt het niet in Den Haag, dan wil ze na deze periode ook graag verder in de Rotterdamse gemeenteraad.