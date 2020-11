Geen coronabesmettingen bij Excelsior voor Roda JC-uit

In de afgelopen wedstrijden miste Excelsior in de eerste divisie een aantal spelers door het virus. Daarom besloot de club om de afgelopen tijd alleen te trainen in het Van Donge & De Roo Stadion. Het ontbijt en de lunch werden overgeslagen, zegt trainer Marinus Dijkhuizen. Excelsior kon ook vanwege blessures niet beschikken over een aantal spelers.

Kijk hieronder naar de reportage bij Excelsior voor aanvang van het uitduel met Roda JC. De tekst gaat verder onder de video:

Tijdens de laatste training voor de uitwedstrijd bij Roda JC trainde Joël Zwarts apart. De aanvaller van Excelsior is er een aantal weken uit geweest en heeft tijd nodig om te herstellen. Hij ontbreekt zaterdag.

Mendes Moreira

In de afsluitende partij had Ahmad Mendes Moreira een geel hesje aan, wat duidt op een basisplaats voor de buitenspeler. Vorige week viel hij nog in tegen Jong AZ. Tijdens zijn invalbeurt scoorde hij voor Excelsior nog een goal in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd.

Roda JC - Excelsior begint zaterdagmiddag om 14:00 uur in het Parkstad Limburg Stadion.