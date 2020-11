Sparta wacht met vernoeming Doesburg tot na verbouwing

Doesburg speelde jarenlang voor Sparta en is recordhouder met 471 eredivisie-duels in het rood-wit. Daarnaast was hij international en deelnemer aan een WK 1978 en EK 1980. Een vernoeming is dus op z’n plaats, vinden zowel het bestuur als aanhangers van de Kasteelclub.

Clubicoon

Eerder verbond Sparta al de namen van clubiconen Bok de Korver, Denis Neville en Tonny van Ede aan tribunes in het stadion. De naam van Tinus Bosselaar is in het Kasteel gekoppeld aan de ruimtes waar de jeugdelftallen verblijven.

Met het heengaan van Pim Doesburg rees daarom direct de vraag wat Sparta met zijn naam zou gaan doen. Omdat de club voor zowel het stadion als trainings- en jeugdcomplex Nieuw-Terbregge grootse verbouwplannen heeft, wil het wachten met het eren van de man die in totaal 687 eredivisieduels speelde (voor Sparta en PSV). De familie Doesburg heeft hier mee ingestemd.

Renovatie

Wanneer Sparta start met de verbouwing van het stadion, is op dit moment nog niet bekend. De club wil het Kasteel op meerdere vlakken uitbreiden. Zo moeten er meer commerciële ruimtes, meer business-units en meer 'gewone' zitplaatsen komen. Complex Nieuw-Terbregge is twintig jaar na de opening ook toe aan uitbreiding én aan een opknapbeurt. Pas als dat is uitgevoerd, dan keert het eerste elftal er terug voor de dagelijkse trainingen en wordt het hoofdveld in het stadion van echt gras voorzien.

De renovatie van Nieuw-Terbregge vangt medio 2021 aan. Sparta zal na dit seizoen dus nog minimaal één seizoen op kunstgras spelen.